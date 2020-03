De race naar de 'Robinson'-finale is ingezet!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Op Wraakeiland was er eindelijk verlossing. Nelleke's evenwicht was het beste en zorgde ervoor dat ze weer bij de groep kon aansluiten. Het is niet bepaald een blij terugzien tussen haar en de personen die haar naar huis stemden.

Toch is het niet zij, maar Natassia die net voor de samensmelting het onderspit moet delven.

Iedereen heeft na de samensmelting genoten van een rijkelijk maal. Ruth mag naar Winnaarseiland, waar ze van meer luxe zal kunnen genieten als de andere Robinsons. De anderen mogen allen samen een nieuw eiland beginnen opbouwen.

Welke pacten worden er gesmeed in het nieuw samengestelde kamp?

Nu de groepen samengesmolten zijn, is het overgebleven team redelijk groot. Iedereen moet opnieuw een beetje aftasten welke rol hij of zij op zich gaat nemen in het nieuwe kamp. Ontstaan er nieuwe banden? Ten slotte zitten er nu ook personen samen die voorheen nog nooit samenwerkten.

Met de eerste immuniteitsproef in zicht, komt ook een nieuwe eilandraad opdoemen. De vraag stelt zich nog meer of de loyaliteit nu bij de nationaliteiten ligt of niet. Iedereen heeft ondertussen trouwens terug zes stemmen. Ruth zit safe, maar wie nog, na de immuniteitsproef?

'Expeditie Robinson', donderdag 19 maart om 20.35 uur bij VIER.