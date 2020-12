De Planckaerts brengen hun nieuwe kerstsingle exclusief in 'RIP 2020'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Woensdag gaan Guga Baúl, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Jonas Van Geel in 'RIP 2020' opnieuw op zoek naar de onderwerpen, personen, gebeurtenissen en tv-programma's die de mensen hebben doen lachen in dit bijzondere jaar.

In deze aflevering draait het onder andere om Kerstmis. Ambiance gaat iedereen dit jaar vooral zelf moeten maken, beseffen ze bij de Planckaerts. Daarom brengen Eddy (Guga), Francesco (Jonas), Christa (Nathalie) en meme Clara (Ruth) hun gloednieuwe kerstsingle exclusief in 'RIP 2020'.

Beluister de kerstsingle van de Planckaerts hier:

Ook De Kampioenen vieren Kerstmis. Maar dertig jaar na de allereerste aflevering behoort het gros van de 'F.C. De Kampioenen'-cast natuurlijk tot de risicogroep. Dus hoe coronaproof hebben DDT (Ruth), Pascalleke (Nathalie), Balthazar Boma (Guga) en Marcske (Jonas) het gehouden op de set?

Een van de figuren van het jaar is ongetwijfeld Conner Rousseau (Guga). Niet alleen op politiek vlak. Hij speelde ook een onvergetelijke finale in De Slimste Mens ter Wereld bij Erik Van Looy (Jonas) tegen niemand minder dan zichzelf (cameo van de echte).

Maar het nieuws waar iedereen het meest van heeft wakker gelegen, is de saga rond katje Lee (Jonas). Nu hij samen met zijn baasje Selena Ali (Nathalie) terug is uit Peru vertellen ze hoe hun jaar er heeft uitgezien. Voor de muziek zorgen Joe Exotic (Jonas) en Carole Baskin (Ruth) uit 'Tiger King', de best bekeken Netflix-reeks van het afgelopen jaar. Ze reisden helemaal naar Stabroek om het op te nemen voor Katje Lee met een protestsong.

De afleveringen van 'RIP 2020' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'RIp 2020', woensdag 23 december om 20.40 uur bij VTM.