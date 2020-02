De nieuwe week van VTM

In het weekend van Valentijn start het vijfde seizoen van 'Blind Getrouwd'. De VTM-kijkers kunnen vanaf 16 februari elke zondagavond om 19.55 uur de weg van de vier getrouwde koppels volgen.

De makers van 'Helden van Hier' geven op maandag 17 februari om 21.45 een ongeziene inkijk in de reddingsactie van de Antwerpse Brandweer na de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen.

In 'BEAT VTM', op maandag 17 februari om 20.35, gaan Mathias Coppens en Geert een torenkraan besturen. Wie behaalt de overwinning voor zijn team?

De kleinste zangers laten hun grootste talenten zien in de derde Blind Auditions van ''The Voice Kids', op vrijdag 21 februari om 20.40 uur.

In 'De Luizenmoeder', op woensdag 19 februari om 20.35 uur, houdt De Akker haar jaarlijkse sponsorloop.

An Lemmens stuurt Sam Bettens en zijn gezin terug naar 1984 in 'Groeten Uit', op dinsdag 18 februari om 20.35 uur.

Nathalie Meskens neemt in 'Beste Kijkers', op woensdag 19 februari om 21.15 uur, opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met o.a. Sam Gooris en Kelly Pfaff.

In 'Holland - België', op donderdag 20 februari om 20.35 uur, nemen Niels Destadsbader, Evi Hanssen en Rob Vanoudenhoven het op tegen Nederlanders Ruben Nicolai, Karin Bloemen en Javier Guzman.

Luk Alloo duikt op donderdag 20 februari om 22.10 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'.

Op zondag 16 februari is er vanaf 13.35 uur een rechtstreekse en integrale uitzending van de achtste veldrit in de Ethias Cross in Hulst.