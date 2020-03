'De MUG' werpt blik achter de schermen bij onderzoek naar mogelijke besmetting met coronavirus

Nu maandag 9 maart brengt 'De MUG' om 21.40 uur een unieke kijk in het onderzoeksproces van een eerste mogelijke besmetting van SARS-CoV-2, beter bekend als het Coronavirus, in België.

Begin februari om 22.18 uur is het alle hens aan dek op de spoeddienst van ZNA Stuivenberg. Een patiënt die mogelijk besmet is met het virus wordt binnengebracht. De patiënt verbleef drie weken tot een maand in Nanning, een stad in het zuiden van China en was op bezoek bij vrienden en familie. Eenmaal geland begon de man in kwestie zich ziek te voelen.

'In dit geval hadden we geen duidelijke verklaring waarom die patiënt een griepaal syndroom had', vertelt spoedarts Kurt. 'Zijn Influenza-testen waren negatief. Er waren geen ontstekingsparameters in het bloed of tekenen van een longontsteking. Dus moesten we op zoek gaan naar een ander virus dat het wél kon zijn.'

'De MUG' volgt de patiënt van het moment dat hij wordt binnengebracht op de spoeddienst tot aan het nieuws of hij al dan niet besmet is met het coronavirus. 'De stalen moeten naar het referentielaboratorium van professor Marc Van Ranst gestuurd worden, het enige laboratorium dat de testen kan doen. De stalen worden afgenomen, opgestuurd, geanalyseerd en dan krijgen wij het resultaat', aldus spoedarts Kurt. Wanneer het staal eenmaal vertrokken is naar UZ Leuven, breken er spannende uren aan voor de patiënt.

Spoedarts Tine en spoedverpleegkundige Steve rukken met de MUG uit voor een zwaar arbeidsongeval in de haven van Antwerpen. Al snel blijkt dat het hoofd van het slachtoffer geplet werd. 'De haven is een risicogebied. In die zin dat er heel veel grote machines zijn. Er gebeuren niet super veel ongelukken, maar als er eentje gebeurt, dan leert de ervaring dat het vaak wel serieuze ongevallen zijn', aldus spoedarts Tine.

In ZNA Stuivenberg behandelen de artsen ook een 5-jarig meisje dat verbrand is door kokend water, een kleuter met een ontwrichte pink, een vrouw met een allergische reactie, een man met een ontwrichte enkel en een man met een hoofdwonde door een val met de fiets.

'De MUG', maandag 9 maart om 21.40 uur bij VTM.