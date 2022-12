'De Meilandjes' zijn al helemaal in de kerstsfeer

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

De Meilandjes ruilen ook deze winter de wijn in voor glühwein, want er komt een ​ kerstspecial aan! De kerstmarkt in Straatsburg, de oudste van Frankrijk en een van de oudsten in Europa, kan zich opmaken voor een bezoek van de Meilandjes.