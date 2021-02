De Meilandjes tonen hun nieuwe woning in Nederland

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

Het chateau wordt uitgezwaaid, de familie trekt naar hun nieuwe optrekje in Nederland. Het avontuur begint 's morgens in alle vroegte.

Chagrijnig zitten Martien, Erica en Maxime in de auto, de navigatie doet het niet en Erica rijdt levensgevaarlijk. En dan blijkt de vrachtwagen ook nog eens niet door de poort te passen.

Na uren zijn ze eindelijk aangekomen bij hun nieuwe woning. Vol trots geven ze een rondleiding aan hun vrienden en familieleden. Het is dan geen chateau, maar de nieuwe woning is al even indrukwekkend!

'Chateau Meiland', dinsdag 23 februari om 20.35 uur op Play5.