De Meilandjes houden grote schoonmaak op het chateau

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2021

De eerste kijkers zijn in aantocht en iedereen op het chateau is druk in de weer om de laatste klusjes in orde te maken.

Je krijgt maar één kans op een eerste indruk, dus moet het kasteel schoon, opgeruimd en perfect ingericht zijn. Het is een race tegen de klok. Op de valreep besluit Martien dat nog één detail ontbreekt: de geur. Het hele huis dient te worden geparfumeerd.

Nadège is bezig aan een grondige poetsbeurt in de Chateau, maar wordt hele tijd tegengewerkt door Bommel en Bijoux. Gelukkig is Martien er met een creatieve oplossing.

'Chateau Meiland', dinsdag 19 januari om 20.35 uur op VIJF.