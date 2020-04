De Meilandjes gaan op huizenjacht

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Het Chateau is een groot succes - het hele vakantieseizoen is al volgeboekt, de familie Meiland is mateloos populair. In plaats van te genieten van de roem, begint het te kriebelen: ze willen wel weer wat nieuws.

Dus gaan ze op zoek naar een nieuw onderkomen - misschien wel in Nederland.

De huizenjacht brengt ze naar een klein dorpje in de provincie... Maar voor ze kunnen verhuizen, moet eerst het Chateau nauwkeurig worden onderzocht. Maxime weet het zeker: ergens ligt een Van Gogh verstopt.

'Chateau Meiland', dinsdag 28 april om 20.35 uur op VIJF.