De laatste keuzes worden gemaakt in 'Boer zkt Vrouw'

In de aflevering van zondag 8 mei zijn Amber en Titjana nog steeds in de running om William te strikken. Vandaag zal n van de meisjes de ranch moeten verlaten. Het blijft een harde noot om te kraken voor William en hij twijfelt tot het laatste moment.

Bij Amber had hij het gevoel dat zij helemaal zichzelf is geweest, heel energiek en leuk. Bij Titjana speelde haar mysterieuze kant mee terwijl ze bij de date wel iets opener was geweest. Wat zal de doorslag geven voor zijn ultieme beslissing?

In Gingelom heeft Kim gedate met zowel Ginny als Emi. Zijn gevoelens fladderen alle kanten op. Goeie patatjes heeft hij al, een goed lief kiezen daarentegen… 'Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn. Ginny was mijn favoriet, en dan kwam Emi met haar charmes. Ze zorgde voor ambiance, voor sfeer en voor plezier.'

Emi of Ginny, hij zal toch moeten beslissen. Dina neemt hem even apart want de knoop moet dringend doorgehakt worden. Met wie gaat Kim op romantische date? Het ultieme keuzemoment zorgt voor heel wat emoties bij hem.

In Cadzand genieten de twee tortelduifjes Garry en Els van hun romantisch weekend. 'Ik dacht dat het niet bestond, maar het onmogelijke is voor mij realiteit geworden', glundert Garry. Hij is de gelukkigste mens ter wereld. De twee zijn klaar om het verleden achter zich te laten en de blik op de toekomst te richten.

Voor Elien lijkt de romantische trip nog een verre droom, want ze moet eerst beslissen met wie ze verder wil. Wordt het Dries of Lorenz? Beide heren hopen alvast op een goede afloop. 'Mijn gevoel zegt dat ik hier moet blijven', klinkt het bij Lorenz. En ook Dries is hoopvol: 'Er begint wel iets te kriebelen, ik zou er zeker voor willen gaan.' Elien zelf is nog niet verliefd, maar ze weet dat haar twee mannen gevoelens voor haar hebben. 'Dries is de knapste, maar ik merk dat hij beleefder en rustiger is. En bij Lorenz vind ik net het speelse leuk', vertelt ze alvorens ze de knoop doorhakt.

Ook voor Cyriel nadert de ontknoping. De man die zijn gevoelens maar moeilijk kan uiten, zal nu toch moeten kiezen tussen Chloë en Els, en dat drukt de sfeer tijdens het laatste ontbijt. 'Door de stress heb ik niet veel honger. Ik hoop dat Dina snel komt, dan zijn we van die spanning af, want ik zit met een blok in mijn maag', lacht Chloë. Cyriel bekent aan Dina dat hij nog niet verliefd is, maar wel 'gezonde interesse' heeft. Samen met het meisje van zijn keuze, mag hij op romantische trip naar een viersterrenhotel, ver weg van de boerderij.

In de vooruitblik naar volgende week heeft Kim een online gesprek aangevraagd met Dina: 'Er is iets gebeurd op de romantische trip en ik wil dat graag eens met jou bespreken.' Wat is er aan de hand…?

'Boer zkt Vrouw', zondag 8 mei om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.