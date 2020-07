De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf 20 juli toont Eric Goens van maandag tot en met donderdag om 21.00 uur hoe heel wat bekende Vlamingen hun unieke zomer doorbrengen in het gloednieuwe programma 'De Zomer Van'.

In de eerste week zijn Jens Dendoncker, Conner Rousseau, Laura Tesoro, Marie Verhulst en Dirk Van Tichelt te zien.

Van maandag tot en met vrijdag zijn er om 19.55 uur nieuwe afleveringen van 'De Kotmadam' en om 20.25 uur van de telenovelle 'Sara'.

Op dinsdag 21 en donderdag 23 juli brengt Julie Colpaert om 21.50 uur twee nieuwe reportages in 'Telefacts Zomer'.

De vijfde aflevering van 'De Bunker' is op maandag 20 juli om 21.45 uur te zien.

Op zaterdag 18 juli kan iedereen om 19.50 uur kijken naar 'De 25 meest onverwachte momenten van VTM'.

In de best of-aflevering van 'Liefde voor Muziek', zondag 19 juli om 22.40 uur, wordt teruggeblikt op de mooiste momenten en de muzikale hoogtepunten uit het derde seizoen.

Wie fan is van Disney, zit in het weekend goed bij VTM. De animatiefilm 'Ratatouille' is op zaterdag 18 juli om 20.25 uur te zien. Een dag later, zondag 19 juli, brengt de zender om 15.25 uur de natuurdocumentaire 'Bears', gevolgd door de animatiefilm 'Rapunzel' om 17.05 uur.

Q2:

Op dinsdag 21 juli kan iedereen afstemmen op Q2 voor 'Belgica', de Vlaamse dramafilm van Felix van Groeningen. In de film zijn onder andere Stef Aerts, Charlotte Vandermeersch, Sam Louwyck en Boris Van Severen te zien.

Vitaya:

In juli laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een Summer Romance Movie. Op donderdag 23 juli is er om 20.35 uur de romcom 'Georgia Rule', met Lindsay Lohan.

Op maandag 20 juli om 20.35 uur is er de tv-première van 'Royal Hearts', met James Brolin.

De Nederlandse romcom 'Hartenstrijd' staat op zaterdag 18 juli om 20.25 uurop het programma.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Om 22.15 uur is de show 'Vaderland' van Bert Kruismans te zien.

Aansluitend op het eerste seizoen van 'Code 37' gaat CAZ verder met het tweede seizoen. De eerste aflevering is op woensdag 21 juli om 21.30 uur te zien. Nadien is er elke woensdag om 20.40 een dubbelaflevering van de reeks.

Op vrijdag 24 juli is het exact 40 jaar geleden dat de Britse acteur Peter Sellers overleed. CAZ zendt daarom diezelfde dag om 20.40 uur de komedie 'A Shot in the Dark' uit, waarin Sellers de rol van inspecteur Jacques Clouseau vertolkt. Het is de tweede film uit 'The Pink Panther'-reeks.

CAZ 2:

Op maandag 20 juli start om 20.40 uur de dramareeks 'Trust' en dat met vier afleveringen na elkaar. De reeks gaat over de dynastie van de steenrijke Getty-familie.

Het eerste seizoen van de fantasyreeks 'Emerald City' is vanaf 23 juli elke donderdag om 20.40 uur te zien in dubbelafleveringen. Aansluitend wordt op donderdag om 22.00 uur het eerste seizoen van de dramareeks 'Midnight, Texas' uitgezonden, ook in dubbelafleveringen.

De Vlaamse reeks 'Vossenstreken' is vanaf 24 juli elke vrijdag om 22.25 uur in dubbelafleveringen te zien bij CAZ 2. In de reeks zijn onder andere Barbara Sarafian, Vic De Wachter en Evelien Bosmans te zien.