De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

Een nieuwe week betekent ook nieuwe afleveringen van de telenovelle 'Sara', elke weekdag om 20.00 uur. Op zaterdag 20 juni kan iedereen om 19.50 uur kijken naar 'De 25' meest gênante momenten van VTM.

In de aflevering van 'Liefde voor Muziek', op maandag 22 juni om 20.35 uur, bewerken Clouseau, Natalia, Gers Pardoel, Josje Huisman, Lady Linn en Isabelle A de songs van Bart Peeters.

Op maandag 22 juni start om 21.55 uur het eerste seizoen van de Vlaamse misdaadreeks 'De Bunker', met onder andere Sven De Ridder en Hilde Van Mieghem. De reeks gaat over een gespecialiseerd team dat verantwoordelijk is voor de Staatsveiligheid van het land. Deze Antwerpse cel opereert vanuit de bunker, een geheim en ondergronds hoofdkwartier.

An Lemmens stuurt Davy Gilles en zijn gezin terug naar 1988 in 'Groeten Uit'. Het weekend staat in het teken van de twee grote hobby's van de 12-jarige Davy: voetballen en zingen.

Op woensdag 24 juni is er om 20.35 uur de tweede en eveneens laatste aflevering van 'Het Beste uit Belgium's Got Talent', waarin Koen Wauters de acts van de voorbije jaren analyseert en uitzoekt wat je moet doen om succes te boeken.

Een dosis humor op donderdag. Op 25 juni is er om 20.35 uur een nieuwe aflevering van het sketchprogramma 'Wat Als?'.

Op zaterdag 20 juni kan iedereen om 20.30 uur gezellig in de zetel ploffen met de Oscarwinnende animatiefilm 'Zootopia'.

De highlights voor Q2:

Op vrijdag 26 juni is het de apotheose van de foute maand bij Qmusic: 'De Foute Party in Quarantaine'. Q2 brengt diezelfde dag een compilatie van het foute feest in Quarantaine om 23.55 uur.

De blikvangers van Vitaya:

'Home and Away' gaat in zomerstop. De laatste aflevering is te zien op vrijdag 26 juni om 19.20 uur.

Te zien op CAZ:

Op zaterdag 20 juni is er om 22.25 uur de Vlaamse komedie 'Billy' van regisseur Theo Maassen. In de film speelt Bruno Vanden Broecke buikspreker Gerard en Chris Willemsen zijn pop Billy. Samen vormen ze al twintig jaar een immens populair theaterduo, maar achter de schermen gaat het heel wat minder tussen hen.

Volgende week op CAZ 2:

Spanning ten top met de Walter Presents-reeks 'Night & Day' ('Nit i dia'), waarvan het eerste seizoen vanaf woensdag 24 juni om 20.40 uur te zien is in dubbelafleveringen. In de Spaanse thrillerreeks raakt een gerechtsdokter betrokken in de zoektocht naar een seriemoordenaar.