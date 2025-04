De groep gaat op daguitstap in 'Wildlife'

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

De groep staat vandaag niet in voor de zorg van de dieren en gaat op daguitstap. Ze ontdekken de prachtige natuur van Thailand en gaan de zonsondergang tegemoet op een partyboot. De idyllische omgeving maakt onder andere bij Stan vele emoties los.

'Wildlife', maandag 7 april om 20.40 uur op VRT 1.