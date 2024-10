De gloednieuwe serie 'De Wereld van Barney' is vanaf oktober te zien op Cartoonito

Voor het eerst in 14 jaar keert Mattels geliefde paarse dinosaurus Barney terug naar je scherm in de gloednieuwe animatieserie 'De wereld van Barney', die op 14 oktober in premičre gaat op Cartoonito.

De serie speelt zich af op spannende locaties zoals de Splashpad, Barney Bench en Tree, de Gemeenschappelijke Tuin, het Strand, het Kasteel, het Betoverde Bos, het Pirateneiland in de Woestijn en de Speeltuin. Barney leert kinderen dat iedereen op zijn eigen manier bijzonder is, het belang van zelfliefde, liefde voor anderen en liefde voor onze omgeving.

Bekijk de nieuwe serie 'De Wereld van Barney' vanaf 14 oktober elke dag om 16.00 uur op Cartoonito en HBO Max!

'Jessica's Grote Wereldje'

Vanaf 28 oktober

Welkom in 'Jessica's Grote Wereldje' op Cartoonito! Ontmoet Jessica, het vastberaden zusje van Craig, terwijl ze de wereld op haar eigen manier trotseert.

In deze peuter spin-off van 'Craig van de Kreek' staat Jessica klaar om de taken van grote mensen aan te pakken. Ondanks haar kleine gestalte barst Jessica van energie en heeft ze een ontembare vastberadenheid om elke uitdaging aan te gaan. Geïnspireerd door de volwassenen in haar leven, stort ze zich in spannende avonturen die jonge kijkers fantastisch zullen vinden.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Jessica's Grote Wereldje' vanaf 28 oktober elke dag om 16.30 uur op Cartoonito en HBO Max!

Verhalentijd

Geniet van een wereld vol grappige, spannende en luchtige verhalen met je favoriete Cartoonito shows! Kijk hoe Tom & Jerry je aan het lachen brengen met hun eindeloze kat-en-muis spelletjes in 'De Tom en Jerry Show', bewonder de heldhaftige avonturen van 'Batwheels' die de stad beschermen, en ontdek hoe het team van Bugs Bunny in 'Bugs Bunny Bouwers' de coolste constructies bouwen.

Deze kleine verhaaltjes worden elke dag uitgezonden vanaf 9.00 uur op Cartoonito en HBO Max.

'Bathweels'

Vanaf nu

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige Batwheels komen in seizoen 2 in hilarische situaties en verbazingwekkende actie terecht terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaad bestrijdende voertuigen en DC-superhelden. Kijk vanaf nu elke dag om 15.00 uur naar 'Batwheels' op Cartoonito en HBO Max!