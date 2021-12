De geniale kikkerimitatie van Michael Pas in 'Wat een Jaar!'

Op zaterdag 25 december stappen de VTM-kijkers in 'Wat een Jaar!' mee in de teletijdmachine met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas van Geel naar het jaar 1984.

Het jaar waarin Ronald Reagan voor de tweede keer president van de VS wordt, soulzanger Marvin Gaye koelbloedig aan zijn einde komt en CCC-bomaanslagen België teisteren. Koen lijkt verdacht veel op Michael Jackson in de revolutionaire clip van zijn grootste hit ‘Thriller’, terwijl Jonas ten tonele verschijnt als Billy Idol en Nathalie zich helemaal inleeft in de rol van Cindy Lauper. Deze week zijn zanger Helmut Lotti en acteur Michael Pas te gast in de amusante show. Michael Pas blikt terug op hoe hij het fantastische jaar beleefde: '1984 was voor mij een prachtig jaar. Er ging een wonderlijke wereld voor mij open aan de toneelschool, waar ik studeerde met Koen De Bauw, Filip Peeters, Peter Van Den Begin en Stany Crets. In het eerste jaar mag je alleen maar dieren, planten en natuurfenomenen spelen, zoals een kikker die een vlieg vangt.' Michael voert meteen de daad bij het woord en toont zijn beste kikkerimitatie.

Verder passeren ook De Kreuners, Ciske de Rat en een exclusief interview met koningin Fabiola de revue.

'Wat een Jaar!', zaterdag 25 december om 20.25 uur bij VTM en ook op VTM GO.