De familie bouwt verder aan hun Franse droom in nieuwe afleveringen van 'Château Planckaert'

Foto: Eén/VRT - © Vincent TV 2021

Vanaf zondag 2 mei timmert de familie Planckaert verder aan hun grote droom in Frankrijk in nieuwe afleveringen van het populaire 'Château Planckaert'. De coronaperikelen hebben flink roet in het eten gegooid bij de bouwplannen van het kasteel. De familie neemt dan ook de moeilijke beslissing om zich op te splitsen.