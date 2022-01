De eerste vlinders fladderen rond in 'Cupido Ofzo'

Maandag 17 januari brengt 'Cupido Ofzo' opnieuw een uurtje liefde en feelgood op het scherm. In de derde aflevering heeft Klaas een tweede date met Ellen op zijn agenda staan.

En Cupido lijkt hier al meteen met een minipijltje in de roos te schieten. Ook Baptist en Amelie wagen zich aan een tweede date. Superheld Dries heeft een afspraakje met Jolien, met wie er al van bij de start een klik leek te ontstaan. En die klik wordt alleen maar sterker tijdens het vervolg van hun date. De eerste vlinders fladderen zelfs in het rond.

Ruth Beeckmans heeft voor Dries (22, Zottegem) en Jolien (22, Torhout) een boot geregeld. Ze mogen elkaar verder leren kennen tijdens een tochtje op het water. Al moet Jolien daarvoor eerst haar angst zien te overwinnen. Na een cocktail met zicht op het water lijken de eerste kriebels naar boven te komen. 'Ik kan het een lichte vorm van verliefdheid noemen', aldus Dries. 'Is het in woorden uit te drukken hoe blij ik ben met de tweede date? Hééél blij! Heel eventjes voelde ik echt vlinders en ik hoop dat ik ze nog een keer kan voelen.' En daar krijgt zelfs Ruth het warm van.

Ook Klaas (21, Zichem) en Ellen (24, Ekeren) maken zich klaar voor een tweede date. Hun eerste afspraakje op de boerderij was dan ook een groot succes en smaakte duidelijk naar meer. Ze hebben afgesproken om samen naar het park te gaan. De romantische setting doet bij beiden meteen een vonkje overslaan.

Ook Baptist (30, Sint-Denijs-Westrem) en Amelie (31, Olen) gaan op een nieuwe date. Amelie verrast Baptist met een zelfgemaakte cake in de vorm van een hartje. 'Het is spannend om hem terug te zien', klinkt het bij Amelie. 'Kriebels zijn er nog niet, maar dat kan er misschien wel van komen. Ik ben nieuwsgierig naar zijn gevoelens, maar praat er zelf niet graag over.' Toch gaan ze tijdens deze tweede date de moeilijke onderwerpen niet uit de weg...

'Cupido Ofzo', maandag 17 januari om 20.35 uur op VTM.