De dodenlijst maakt zijn intrede in 'De Verraders'

De jacht op 'De Verraders' is geopend en gaat nu zondag 24 september zijn tweede dag in. Na een voor sommigen slapeloze nacht begeven de deelnemers zich met een bang hart richting de ontbijttafel.

Wie werd ‘s nachts vermoord en is het eerste slachtoffer van de verraders? Groot is de verbazing wanneer met pokerspeelster Charlotte Van Brabander de twintigste en laatste deelnemer de ontbijtruimte komt binnenwandelen. Verbazing die al snel omslaat in verbijstering, wanneer Staf Coppens de groep vertelt wat er ‘s nachts écht is gebeurd en zo de beruchte dodenlijst introduceert. 'Ik heb de verraders gevraagd om een dodenlijst te maken. Eén van deze vier namen zal vannacht sowieso vermoord worden', klinkt het. Welke vier bondgenoten verslikken zich ‘s ochtends meteen in hun koffie?

Voor vier bondgenoten breekt dus een extra zenuwslopende - en mogelijk ook laatste - dag aan in 'De Verraders.' 'Je kan die dood nog voorkomen, want er wordt vandaag gestreden om een schild', sust Staf. De groep krijgt een muzikale missie voorgeschoteld en moet een geheugenspel spelen met muzieknummers. De verraders vatten de missie tactisch aan, maar lijken meteen één cruciale fout te maken…

Na de missie wordt duidelijk dat het beruchte pact uit vliegtuig 1 intussen wijd is verspreid in het kasteel. Voetbalanaliste Imke Courtois weet dat de inzittenden vorige week afspraken om aan de ronde tafel unaniem op haar te stemmen. Bij sommige bondgenoten slaat de twijfel echter toe waardoor het pact begint te wankelen. Houdt het stand aan de eerste ronde tafel of niet? Die ronde tafel lijkt alleszins op een tweestrijd af te stevenen, waarbij verschillende deelnemers geviseerd worden. De eerste leugens worden opgemerkt en doen de boel meteen ontploffen… Wie wordt door de groep als eerste verbannen?

Vincent Fierens gooit samen met Ingeborg en Loïc Van Impe alle intriges op tafel in aflevering 2 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

In 'De Verraders: De Ronde Tafel' gaat host Vincent Fierens elke zondag om 21.25 uur dieper in op de aflevering van 'De Verraders'. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift superfan Ingeborg mee aan tafel. Vincent ontvangt daarnaast ex-speler Loïc Van Impe, die zich vorig seizoen vergaloppeerde aan zijn rol als Verrader. Loïc komt vertellen over 'Het Uur Van De Waarheid', waarin hij de bannelingen en vermoorden laat zien wie de verraders zijn. Vincent krijgt ook een bondgenoot over de vloer die een bijzondere rol speelde in de aflevering.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in 'Het Uur Van De Waarheid' op VTM GO

Waar 'De Verraders' stopt, gaat 'Het Uur Van De Waarheid' door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. 'Het Uur Van De Waarheid' is elke zondag om 21.25 te zien op VTM GO.

