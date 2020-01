De blikvangers van VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Op dinsdag 7 januari is er om 20.35 uur het nieuwe seizoen van 'Groeten Uit'. An Lemmens katapulteert De Pfaffs terug naar het verleden.

Vanaf 8 januari is het een gloednieuwe woensdagavond bij VTM. 'De Luizenmoeder' is om 20.35 uur terug met een nieuw seizoen. Dat wordt om 21.10 uur gevolgd door het nieuwe seizoen van 'Beste Kijkers', dat meteen met een nieuwigheid start: Nathalie Meskens reikt de 'Beste Kijkers Awards' uit.

Op maandag 6 januari om 20.35 uur helpt Jens Dendoncker opnieuw mensen een handje om, soms moeilijke, boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen in de voorlaatste aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'.

Op zaterdag 4 januari is er om 20.25 uur de tv-première van 'Pitch Perfect 3'.

Volgende week op Q2:

Vanaf 7 januari brengt Q2 elke dinsdag om 20.35 uur een aflevering van 'Britain's Got Talent: The Champions', waarin enkele van de meest memorabele kandidaten van de talentenshow het opnieuw tegen elkaar opnemen.'

Vanaf 5 januari is het op zondagavond om 20.10 uur lachen geblazen met het Nederlandse humoristische sketchprogramma 'Komt Een Man Bij De Dokter'.

Op zaterdag 4 januari is er om 22.35 uur de tv-première van 'Split', met James McAvoy.

De highlights van Vitaya:

Donderdagavond steekt vanaf 9 januari in een nieuw jasje met Amerikaanse series. Om 20.40 uur staat het eerste seizoen van de dramareeks 'Take Two' op het programma. Gevolgd om 21.15 uur door het tweede seizoen van de thrillerreeks 'The Catch'. En om 22.15 uur is er het eerste seizoen van de thrillerreeks 'The Sinner'.

itaya brengt vanaf 7 januari elke dinsdag om 20.40 uur een aflevering van 'Trouwen in het Buitenland'. In de Nederlandse realityreeks organiseren zes koppels hun droomhuwelijk in het buitenland.

Op vrijdag 10 januari is er om 20.40 de tv-première van 'Heaven'.

Te zien op CAZ:

In aanloop naar het autosalon brengt CAZ vanaf 6 januari elke dag om 20.40 uur een

autofilm:

- De week wordt op maandag 6 januari ingezet met 'Drive Hard'.

- Op dinsdag 7 januari is er 'Taxi 2'.

- Op woensdag 8 januari wordt 'Transporter 2' uitgezonden.

- Op donderdag 9 januari kunnen de kijkers afstemmen op CAZ voor 'Driven'.

- De week wordt op vrijdag 10 januari afgesloten met 'Gone In Sixty Seconds'.