De allerleukste series op Disney Channel en Disney Junior in oktober

Het met een Emmy Award bekroonde 'De Geest en Molly Mcgee' is een geanimeerde comedy over de optimistische Molly en de norse geest Scratch.

Waar Molly leeft om de wereld een betere plek te maken, is de geest Scratch altijd boos en probeert hij continu ellende te verspreiden. Wanneer een van Scratch's vloeken mislukt, raakt hij voor altijd verbonden met Molly en ontstaat er een onwaarschijnlijke vriendschap tussen beide.

DE GEEST EN MOLLY MCGEE

Vanaf 2 oktober, elke maandag t.e.m. vrijdag om 19.00 uur Disney Channel.

NIEUW

DE WONDERLIJKE HERFST VAN MICKEY MOUSE

Mickey erft een stuk grond in een dorpje dat beroemd is vanwege de enorme pompoenen. Bij aankomst blijkt echter dat zijn voorouders de grap van het dorp waren en dat er op hun land niets wilde groeien. Mickey moet en zal zijn familie-eer redden door de grootste pompoen ooit te kweken. Maar hij moet daarbij een beetje valsspelen door een groeimiddel te gebruiken. Dat loopt echter gierend uit de hand omdat niemand het groeimiddel met mate gebruikt. Een invasie van monstrueuze pompoenen die het dorp verwoesten is het gevolg...

Kijk 'De Wonderlijke Herfst van Mickey Mouse' op zaterdag 14 oktober om 12.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUPER KATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens in de Purr 'N' Play- opvang zijn. Maar als er problemen of kwade bedoelingen op de loer liggen, veranderen deze lieve kittens in Super Katjes! Ze vechten tegen onrecht en doen er alles aan om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en emphatie, maken de Super Katjes van de wereld een betere plek.

Vanaf 2 oktober, elke maandag t.e.m. vrijdag om 7.35 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERING

PJ MASKS



Overdag leven Greg, Connor en Amaya een gewoon leven, ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden, die verbonden zijn met de pyama’s, en worden ze: De Pyamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Grek (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechterikken en verslaan ze schurken.

Kijk 'PJ Masks' op zaterdag 14 oktober om 16.00 uur op Disney Junior.