De allerleukste series en films in april op Disney Channel en Disney Junior

22 april is het Earth Day, over de hele wereld zetten we op die dag de aarde in het zonnetje! Jij kan ook helpen, want de kleine dingen die je doet hebben al een positief effect.

Zet bijvoorbeeld de kraan uit tijdens het tandenpoetsen. Samen zorgen we voor de aarde! #DisneyChannelEarthDay #ZorgVoorDeAarde

Vrijdag 22 april op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN

MIRACULOUS

Het avontuur in Parijs gaat verder voor Ladybug en Cat Noir. Ze worden omringd door nieuwe bondgenoten en nemen het op tegen een vijand die sterker en vastberadener is dan ooit.

Vanaf 4 april elke maandag tot en met vrijdag om 18.05 uur op Disney Channel.



NIEUWE AFLEVERINGEN

GHOSTFORCE

Andy, Liv en Mike, drie studenten uit het middelbaar, worden gerekruteerd door een excentrieke wetenschapper om de Ghostforce te worden: superhelden die in het geheim vechten tegen de spoken die rondspoken in New York.

Vanaf 4 april elke maandag tot en met vrijdag om 18.45 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

DRONERS

Corto, Enki en Mouse wonen op Nuï, een hemels eiland dat dreigt te zinken in de zee. Als ze willen voorkomen dat Nuï verdwijnt moeten ze de Whale Cup winnen. De organisator daarvan, Wyatt Whale, zal de winnaar benoemen tot zijn erfgenaam en zal ook een tech-wens van die winnaar laten uitkomen! Tijdens de races met hun drones zullen de jonge Tiki’s hun krachten gaan ontdekken en vooral hoe vriendschap hen kan helpen om de grootste gevaren te trotseren. Misschien leren ze ook wel iets over de geschiedenis van Terraqua en over de mysterieuze Aqua’s…. Vlieg met onze helden mee in een kleurrijk avontuur!

Vanaf 11 april elke maandag tot en met vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

T.O.T.S.

Pip, Freddy en de andere bezorgvolgels moeten de pasgeboren dieren naar hun liefhebbende families vliegen. Van puppy's en kittens tot aapjes en zelfs babyolifantjes: voor Fred en Perry is er geen belangrijkere taak dan het afleveren van de baby's. En geen enkele job die leuker is!

Vanaf 18 april maandag tot en met vrijdag om 17.35 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS: PYJAMAHELDEN

Overdag leven Greg, Connor en Amaya een gewoon leven: ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden die verbonden zijn met de pyjama’s, en worden ze: de Pyjamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Greg (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechteriken en verslaan ze schurken.

Vanaf 1 april elke dag om 20.55 uur op Disney Junior.

WEEKEND

DE LEUKSTE SERIES

Geniet in het weekend van de leukste series op Disney Junior, met onder andere Bluey! Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - te betrekken bij hun plezier. Hoewel papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 2 april elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur op Disney Junior.