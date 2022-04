Danny komt vrij uit de Dominicaanse gevangenis in 'Alloo en tot ziens'

Donderdag keert Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' terug naar enkele oude bekenden. In 2015 bezocht Luk Alloo Danny, die vastzat in een Dominicaanse gevangenis voor drugsbezit.

Alloo riskeerde het toen om undercover te filmen aangezien de toelating om te filmen op het laatste moment werd ingetrokken. 'Achteraf bekeken was dat niet zo verstandig. Indien de bewakers ons hadden opgemerkt met onze piepkleine opname-apparaten, dan hadden we wel enkele maanden vast gezeten…', blikt Alloo terug op de gebeurtenis. Na 3,5 jaar gevangenisstraf is Danny terug op vrije voeten. Alloo polst bij de man hoe het hem momenteel vergaat: 'Het gaat niet goed. Ik heb last van posttraumatisch stresssyndroom omdat ik 7 medegevangenen heb zien overlijden. Ik probeer te werken, maar het blijft moeilijk…'

In de reeks 'Alloo in de Nacht' leerde Luk Roald kennen, een man die lange tijd nachtclubs en stripteasebars frequenteerde. 'Er is veel veranderd sinds 2020', zegt Roald. 'Ik zou er nog van genieten hoor, maar meespelen doe ik niet meer. Er is een technisch probleem, mijn lichaam wil niet meer mee. Als het niet echt goed kan, hoeft het niet meer voor mij. Er zijn genoeg andere manieren, zoals tederheid en liefde.'

'Alloo en tot ziens', donderdag 14 april om 21.50 uur bij VTM en ook op VTM GO.