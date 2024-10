Dame Blanche geeft een performance om bij weg te smelten in 'The Masked Singer'

Vanavond maakt 'The Masked Singer' zich niet alleen klaar voor het debuut van de splinternieuwe figuur Labradoodle, maar ook voor dat van Dany Verstraeten als speurder.

Het voormalig VTM NIEUWS-anker neemt plaats naast Véronique De Kock, Frances Lefebure en Elisabeth Lucie Baeten om mee te raden naar wie er écht onder de maskers zit. Dame Blanche weet haar echte identiteit nog steeds goed verborgen te houden. De speurders zijn één voor één zwaar onder de indruk van de prachtige stem die in het zoete pak schuilgaat. Dame Blanche doet vanavond dan ook iedereen wegsmelten met Me Too van Meghan Trainor.

'The Masked Singer', vrijdag 11 oktober om 20.40 uur bij VTM.