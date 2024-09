Daar komt de laatste bruid in 'Blind Getrouwd'… op haar gepersonaliseerde wedding sneakers

Op maandag 23 september zijn Simen & Larissa en Thomas & Karlien, die in de lucht hangen om hun honeymoon aan te vatten in een luxe resort aan het Mexicaanse Playa del Carmen, niet de enigen die - letterlijk - in de wolken zijn.

Ook Britt (26) en Jonas (29) weten met hun blijheid geen blijf wanneer ze vernemen dat de experten een match voor hen hebben gevonden en ze zich dus mogen opmaken voor hun eigen huwelijk.



Blind Getrouwd-experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck hebben veel hoop voor het duo, al schuilen er ook uitdagingen in deze match: “Britt en Jonas zijn 2 actieve en dynamische mensen. 2 energieke personen maar ook wel 2 chaoten. Het zijn 2 lucifertjes. Als die heel snel ontvlammen, kan het ook wel snel opbranden, denken we. Het is dan ook hun uitdaging om nu en dan wat afstand te nemen en eens tot rust te komen. Er is zo veel enthousiasme bij allebei, dat ze weleens hun rugzak aan de start zouden kunnen vergeten.”



Dat beide deelnemers inderdaad staan te popelen om in het huwelijksbootje te stappen, ondervindt hun familie- en vriendenkring aan den lijve: “Britt hoopt er mega hard op, ze is er elke dag over bezig, stuurt trouwkleedjes door, openingsdansen heb ik al gehoord,... ze kan er maar niet over zwijgen dus ik ben superblij dat ik het haar nu eindelijk mag vertellen”, zegt Britts beste vriendin Kayla. Na een eerste vreugdedans en het instant bestellen van haar gepersonaliseerde huwelijks sneakers, trekt Britt naar haar ouders om hen het verlossende nieuws te vertellen. Ze zag haar papa nog nooit huilen. Tot nu.



Newlyweds Simen (32) en Larissa (30) en Thomas (31) en Karlien (31) zetten na een lange vlucht voet op Mexicaanse bodem. Met temperaturen boven de 30 graden, start de honeymoon meteen zwoel. Simens eten van vannacht is nog niet verteerd, of het hotelpersoneel staat daar al met een volgend buffet, een uitdaging die voor het koppel groter lijkt dan ‘ja’ zeggen tegen een wildvreemde. Daarna dompelen ze zich onder in de Mexicaanse couleur locale en duiken ze in de typisch Mexicaanse cenotes, grotten die met natuurlijk water zijn gevuld. Daar ziet Simen Larissa voor het eerst in zwemkledij: “Een man kijkt altijd, en zeker als het je vrouw is, voor de eerste keer in bikini”, lacht Simen. “Zij is de kleine zeemeermin, ik waarschijnlijk Sebastiaan de krab”.



Ook Thomas en Karlien vertrekken op hun eerste Mexicaanse avontuur. Omdat Thomas geen rijbewijs heeft, is de ergotherapeute chauffeur van dienst, terwijl Thomas de GPS voor zijn rekening neemt. Hij blijkt echter nogal snel afgeleid te zijn, waardoor het koppel meteen het noorden kwijt is.

