D-day in 'The Voice van Vlaanderen': wie stoot door naar de liveshows?

Vorige week zagen bijna 850.000 kijkers (live+uitgesteld) hoe de vier coaches voor uiterst moeilijke muzikale keuzes stonden in de eerste Battles van 'The Voice van Vlaanderen'. Nu vrijdag bewijzen de laatste 12 kandidaten in duo's wat ze waard zijn.

Dan weten coaches Natalia, Koen Wauters, Mathieu Terryn en Jan Paternoster met welk team ze naar de liveshows gaan. Wie steekt als laatste een ticket op zak? En welke talenten pikt vijfde coach Laura Tesoro achter de schermen nog op uit de Battles?

Alvorens de kandidaten uit team Jan het podium betreden, krijgen ze een workout met zijn personal trainer voorgeschoteld. 'Ikzelf doe dit voor mental strength en uithouding tijdens een concert', vertelt Jan. En dat is nodig want de Battles gaan er dit seizoen keihard aan toe. Voor het eerste duet uit team Jan brengen Karlien (34, uit Wolvertem) en Wesley (19, uit Stavele) het funky nummer ‘One Of These Nights’ van de Eagles. Die nummerkeuze zorgt voor kortsluiting bij Karlien … Nadien zijn Noor (21, uit Affligem) en Marilou (16, uit Schorisse) aan zet. Maar al snel twijfelt Jan over deze beslissing: 'Tijdens de workshops werd meteen duidelijk dat ik mezelf in de voet heb geschoten door hen samen te zetten', vertelt Jan. Wie gaat door en wie moet naar huis?

Coach Koen zet Rosann (21, uit Sluis) en Andries (28, uit Baal) samen voor zijn laatste Battle. Hij legt de lat meteen erg hoog met een nummer dat hem na aan het hart ligt: 'Thé Lau van The Scene is een goede vriend van mij geweest. Ik mis hem heel erg. Bij zijn afscheidsconcert heeft hij Rigoureus gebracht als allerlaatste nummer. Ik wil absoluut dat het een topduet wordt als eerbetoon aan hem. Ze gaan dus hard mogen werken en ik ga heel streng zijn.' In team Natalia zijn Julot (19, uit Herenthout) en Natalya (29, uit Beersel) aan zet. 'Ik heb hen samengebracht omdat ze allebei een jazz-feel hebben', vertelt Natalia. Wie kan haar coach het meest betoveren met Ghost Town van Benson Boone?

De laatste twee Battles uit team Mathieu worden gestreden door Chiqui (22, uit Hoeilaart) versus Yente (18, uit Erembodegem), die The Time Is Now van Moloko brengen, en Jochen (24, uit Oudenaarde) versus Evert (28, uit Kalmthout), die Seventeen Going Under van Sam Fender zingen. Jochen is de steal uit team Koen en dat zorgt bij Evert voor extra stress. 'Ik wist totaal niet wat te verwachten want ik heb Jochen nog niet horen zingen', vertelt hij. Al weet Mathieu exact waarom hij het duo samenbracht: 'Het zijn twee zangers met een groot bereik en veel power. Het moet een echte Battle worden en ze moeten elkaar bang maken', klinkt het.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 25 november om 20.45 uur bij VTM.