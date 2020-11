Cupido schiet raak tijdens de romantische trips in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Maandag 9 november wordt het om 20.40 uur een hoogdagje bij VTM in de voorlaatste aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'.

Veerle, Tristan, Frits, Bart, Dries en David kozen hun favoriet en mogen samen met hen enkele dagen op romantische trip dicht bij huis. En… Cupido schiet duidelijk raak.

Sarah is al langer verliefd op David, maar de perenboer had nog wat meer tijd nodig. Die krijgt hij in het romantische Cap Gris Nez, en met succes. 'Ik had hier met niemand liever gezeten dan met jou', klinkt het tijdens een gezellig diner, waarop het kersverse koppel een eerste kus deelt met Vlaanderen.

En Sarah en David zijn niet de enigen die toegeven aan hun gevoelens. Wie zwicht er nog voor de prille liefde? Zijn het Bart en Céline, die volgens de hele wereld een ideale match zijn, maar zelf de stap nog niet durfden zetten?

Zijn het Dries en Melissa? Melissa heeft immers al langer een oogje heeft op de paardenpensionhouder.

Zijn het Frits en Hanne, het duo waarvoor Vlaanderen al 12 weken lang massaal supportert?

Zijn het Veerle en Thibaut, allebei misschien niet alleen dol op paarden, maar ook op mekaar?

Of zijn het Tristan en Lucas? Tristan is al langer verliefd op Lucas, maar tot op heden bleef die liefde onbeantwoord. Brengt de romantische trip daar verandering in?

Hoeveel koppels worden gevormd in de voorlaatste aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'?

De aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 9 november om 20.40 uur bij VTM.