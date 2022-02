Culinaire trektocht door Knokke leidt Bockie naar Chinese liefdesbunker

Foto: VTM - © DPG Media 2022

In 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', wil Bockie De Repper weten wat de mensen in Knokke eten. Daarom trekt hij op zijn golfkarretje doorheen de badstad - waar zelfs het ziekenhuis een plekje in de Gault Millau heeft - om onder toeziend oog van Wim Opbrouck bij de Knokkenaars aan te bellen en zijn voetjes onder hun keukentafel te schuiven.

Zo belandt hij onder meer bij kunstenaar Fabien. De bijzondere en aimabele man, die naar eigen zeggen 'selectief doof' is, trakteert Bockie niet alleen op verse garnalen met zelfgemaakte aioli, maar ook op een rondleiding doorheen zijn buitengewoon huis met wel héél speciale kamers…



'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', maandag 21 februari om 21.55 uur bij VTM 2.