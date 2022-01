'Craig van de Kreek' en 'Tom & Jerry' in februari op Cartoon Network en Boomerang

Als mysterieuze omstandigheden voor problemen zorgen bij de Ruilboom, probeert Craig de boel te redden! De toekomst van de Kreek staat op het spel in de 'Craig van de Kreek' special 'Levend Stratego'.

Kijk op 19 februari om 15.20 uur naar de 5-delige special van 'Craig van de Kreek'. De herhaling zie je de volgende dag om 6.55 uur.

Vanaf dat moment zie je ook elke dag in februari om 15.20 uur de beste 'Craig van de Kreek' afleveringen in 'Vrienden van de Kreek'!

Wie is de grootste 'Monster Beach' kenner?

Vanaf 12 februari, elk weekend om 10.40 uur

'Monster Beach' volgt de ijzingwekkend grappige avonturen van de surfende zus en broer Jan en Dean, die bij hun oom en een stel ondeugende monsters een gruwelijk leuke tijd doorbrengen tijdens een eindeloze vakantie op het Iki-Iki eiland. Monster Beach is veel leuker dan een gewoon tropisch vakantieoord, want met vreemde monsters als vrienden is het leven een groot avontuur!

Hoeveel weet jij van 'Monster Beach'? Doe mee met de 'Monster Quiz Show'! Vanaf 12 februari elk weekend om 10.40 uur bij Cartoon Network.

Nieuwe afleveringen van Tom & Jerry in New York!

Vanaf 7 februari, elke weekdag om 16.00 uur

's Werelds beroemdste kat en muis rennen los rond in Manhattan, net zoals in de nieuwe Tom en Jerry speelfilm die vorig jaar uitkwam. Tom en Jerry wonen in de prestigieuze ‘Royal Gate’, maar hun chaos stopt niet in de lobby van het hotel. Hun kat-en-muis-spelletje gaat verder door Central Park, gigantische musea, warenhuizen en meer… Ze zetten de Big Apple op zijn kop samen met Spike, Horatio, Claudia, Butch, Frankie de rat, little Quacker en Meathead.

De nieuwe afleveringen van 'Tom en Jerry in New York' zie je vanaf 7 februari elke schooldag om 16.00 uur, alleen bij Boomerang!

Spelen in de Boomerang speeltuin!

Vanaf 17 januari, iedere dag om 16.00 uur

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van 'Alice & Lewis', 'Flap de Hond', 'Grizzy en de Lemmings', en nog veel meer.