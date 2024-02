Coaches halen hun laatste toptalenten binnen in 'The Voice van Vlaanderen'

Op vrijdag 23 februari en zondag 25 februari halen de coaches van The Voice van Vlaanderen nog n keer alle kanonnen boven om de grootste toptalenten binnen te halen in hun team.

Nieuw dit seizoen is dat ze tijdens de Blind Auditions onbeperkt kunnen draaien voor unieke stemmen. 'Normaal gezien is de laatste dag een moeilijke omdat je nog maar weinig plek hebt in je team. Nu is het vrij en mag je zoveel kandidaten in je team hebben als je wil', klinkt het bij Koen Wauters. Vooral Jan Paternoster zal in de eindsprint nog een tandje moeten bijsteken. 'Ik heb nog wel een paar mensen nodig in mijn team. Ik had gedacht: mijn tweede jaar als coach, dan zal je ze nog makkelijker in je team krijgen. Maar het zijn nog altijd de mensen zelf die kiezen.' En dus schakelt Jan duidelijk een versnelling hoger. Dat ontgaat ook zijn collega-coaches niet...

Tijdens de laatste Blind Auditions passeren alle mogelijke muziekgenres de revue: van grunge en metal over rockabilly tot Whitney Houston en André Hazes. Onder andere de 34-jarige Wouter uit Deinze kiest resoluut voor het stevigere genre met zijn auditie op Crawling van Linkin Park. Wouter werkte een paar jaar geleden nog als international sales, maar gooide zijn leven om en besloot om opnieuw te gaan studeren, voor leerkracht. 'Ik voel me opnieuw heel jong', vertelt hij. 'In de klas schrokken ze toen ik zei dat ik metalfan ben. Ik zie er niet echt zo uit. Maar laten we eerlijk zijn: hokjes, dat is voor duiven. Niet voor mensen.' Kan hij de coaches overtuigen met zijn power voice?

Ook deze kandidaten wagen hun kans op vrijdag 23 februari:

Sandra (Baasrode) heeft Poolse roots, maar woont al 15 jaar in België. Haar grote droom is om ooit op wereldtournee te kunnen gaan en te zien hoe mensen haar liedjes meezingen. Als kind won ze al enkele wedstrijden in Polen, doet ze dat nu ook met haar auditie op I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston?

De 34-jarige Anouk (Duffel) zingt al van kleins af aan, maar dacht dat die droom niet voor haar was weggelegd. Tot ze besloot om haar job op te zeggen en muziek te studeren. 'Ik kan met overtuiging zeggen dat die jaren op de jazzstudio de beste jaren van mijn leven waren.' Ze zingt Muddy Waters van LP.

Marouane (19, Gent) is vastberaden om zijn droom te laten uitkomen: dat minstens één van de coaches zijn of haar stoel draait tijdens zijn auditie op Whey The Party’s Over van Billie Eilish.

Sofie (26, Hasselt) werkt in een museum met Belgische schilderkunst en werd de laatste jaren verliefd op jazz en blues. Tijdens het koken, tijdens het poetsen: elke gelegenheid is goed om te zingen. Ze doet auditie op Married To The Blues van The Nortons.

De 29-jarige Tim (Gent) neemt opnieuw deel aan 'The Voice'. Twee jaar geleden stond hij voor de allereerste keer op een podium en belandde hij in team Koen, een overweldigende ervaring. 'Toen was ik vrij onzeker, ondertussen heb ik iets meer self love en apprecieer ik mezelf meer', klinkt het. Herkent Koen zijn pupil tijdens No Right To Love You van Rhys Lewis?

De 26-jarige Aaron (Oudenburg) is zanger en gitarist in de band The Flashbacks. Ze gaven al een 150-tal optredens, van de gevangenis van Brugge tot in het jeugdhuis. 'Je kan het zo zot niet bedenken of we hebben er gespeeld.' Maar wat is er zotter dan het podium van 'The Voice'? Aaron haalt zijn beste rockabilly moves boven op Rock This Town van Stray Cats.

Christophe (42, Roeselare) is opvoeder van beroep en zanger-gitarist bij de rockgroep Blain als hobby. 'We brengen goeie, stevige grunge muziek. Een beetje met een hoek af', vertelt hij. Met zijn deelname aan 'The Voice' wil Christophe uit zijn comfortzone stappen. 'Ik wil graag weten wat ik waard ben.' Hij brengt The Rambler van Black Stone Cherry.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 23 februari om 20.40 en zondag 25 februari om 20.00 uur bij VTM.