Coaches hakken erop los in de backstage van 'The Voice'

Foto: VTM - © DPG Media 2026

Vanavond gaat het er niet alleen muzikaal intens aan toe in 'The Voice van Vlaanderen'. Ook de coaches gaan all in. Voor de start van de show halen Koen Wauters, Mathieu Terryn, Laura Tesoro, Joost Klein én host Aster Nzeyimana de beste gabbers in zich naar boven en hakken ze erop los in de backstage.

'Ik kan het iedereen aanraden!', aldus Mathieu Terryn.



'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 27 februari om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.