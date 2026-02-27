Coaches hakken erop los in de backstage van 'The Voice'

Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
vrijdag 27 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Vanavond gaat het er niet alleen muzikaal intens aan toe in 'The Voice van Vlaanderen'. Ook de coaches gaan all in. Voor de start van de show halen Koen Wauters, Mathieu Terryn, Laura Tesoro, Joost Klein én host Aster Nzeyimana de beste gabbers in zich naar boven en hakken ze erop los in de backstage.

'Ik kan het iedereen aanraden!', aldus Mathieu Terryn.



'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 27 februari om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.


The Voice van Vlaanderen op tv
Vrijdag 27 februari 2026 om 20u40  »
VTM
Koen Wauters, Laura Tesoro, Mathieu Terryn en Joost Klein draaien opnieuw voor een reeks getalenteerde zangers en zangeressen, waarbij de teamkeuzes voor de nodige spanning zorgen. Wie weet de coaches te overtuigen met hun unieke stem?
Zaterdag 28 februari 2026 om 17u05  »
VTM
Koen Wauters, Laura Tesoro, Mathieu Terryn en Joost Klein draaien opnieuw voor een reeks getalenteerde zangers en zangeressen, waarbij de teamkeuzes voor de nodige spanning zorgen. Wie weet de coaches te overtuigen met hun unieke stem?

