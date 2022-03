Coaches drijven concurrentie op en saboteren elkaar in 'The Voice Kids'

Tijdens de eerste Blind Auditions ging nieuwkomer Duncan Laurence met heel wat talent aan de haal. Nu vrijdag drijven de coaches de concurrentie op door elkaar meermaals buiten spel te zetten met de block-knop.

'Vorige week was het Duncan zijn week maar nu is het wel goed geweest. Hij heeft al heel wat goede kandidaten in zijn team. Nu is het aan de girls!', lacht Laura. 'De strategie is: blocken op het juiste moment en de andere coaches een toontje lager laten zingen', lachen Marthe, Julia en Hanne van K3.

Naast elkaar saboteren via de block-knop, schudden de coaches ook heel wat andere trucjes uit hun mouw om de talentvolle kandidaten te strikken voor hun team. Zo komt Metejoor met een voorstel: 'Moet ik een koprol doen of een salto? Ik ga all the way om jou te overtuigen.' En spannen de ladies openlijk samen. 'K3 gaat je echt niet in een glitterkleedje steken, dat is een misvatting. Ik heb ze hier al drie seizoenen bezig gezien en ze doen het fantastisch. Allez, niet dat ik partij kies', lacht Laura die geblockt werd door Metejoor.

Dat talent en muzikaliteit vaak in de genen zitten, bewijst ook kandidaat Noor (14 jaar uit Deinze). Ze houdt van 80’s muziek en brengt niet toevallig Eternal Flame van The Bangles. Haar voorliefde voor 80’s muziek heeft ze aan haar papa te danken die eveneens muzikant is in de oer-Gentse pop-rockband Biezebaaze en waarmee ze vaak samen zingt. 'Ik ging altijd mee naar zijn optredens en na een tijdje mocht ik meedoen met zijn bekendste liedje ‘Loetsebollekezoetse’.' En dat willen de coaches zelf wel eens horen… Noor en papa Kurt brengen het nummer samen en zorgen voor een hartverwarmend ‘papa-dochtermoment’.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook deze talenten zingen de pannen van het dak in de tweede Blind Auditions:

Samuel (12, Gent) houdt van surfen, skieën, schaken en muziek. Hij koos voor het nummer Falling van zijn grote idool Harry Styles. 'Ik denk dat ik de nieuwe Harry Styles van Vlaanderen ga worden', lacht hij.

Tweelingzusjes Lena & Sien (10, Wervik) houden ervan om samen te zingen en zijn fan van Metejoor. Ze wagen hun kans met De Roos van Ann Christy.

Lena (14, Maasmechelen) werd voor haar verjaardag ingeschreven door haar vriendinnen. Ze probeert de coaches te overtuigen met Somebody New van Sophia James.

Elise (8, Wingene) wordt tijdens de show van Daens verrast door Maksim met een ticket voor de Blind Auditions en dat maakt heel wat emoties los. 'Ik ben een hele grote weenkous!'. Voor haar auditie bouwt ze een feestje op het podium met Vuurwerk van CAMILLE.

Naomi (13, Zaventem) houdt van boksen en muziek. Voor haar auditie brengt ze het powernummer Angels Like You van Miley Cyrus.

Ayco (11, Ekeren) omschrijft zichzelf als een meisje dat van coole dingen houdt, geen make-up draagt en gewoon wil zijn wie ze is. Ze verrast de coaches met Another Love van Tom Odell.

Emma (13, Kapellen) krijgt haar Blind Auditions-ticket uit handen van Maksim nadat die haar gaat verrassen in de donutwinkel. Nu vrijdag brengt ze Back To Friends van Lauren Spencer-Smith.

Mia (11, Brasschaat) doet mee omdat ze helemaal verzot is op muziek. Ze zingt True Colors van Cindy Lauper en draagt het liedje op aan haar overleden vriend Robin, die alles betekende voor haar.

Gloria (14, Berchem) komt uit een multicultureel gezin. Ze houdt ervan om kledij uit de kast van haar papa te stelen, zo ook voor haar auditie nu vrijdag. Ze smijt zich op het podium met Heather van Conan Gray.

Nooni (11, Vlissegem) ziet haar leven als één grote musical. Ze zingt heel de dag door en haar grootste fans zijn haar mama en omi. Ze draagt het nummer Ik Hou Van Jou van Dana Winner dan ook op aan haar mama.

Anne-Catherine (14, Maasmechelen) is het liefst bezig met haar diertjes en muziek. De liefde voor muziek heeft ze van haar papa meegekregen die vroeger dj was. Stoot ze in 'The Voice Kids' door met I Can’t Make You Love Me van Bonnie Raitt?

'The Voice Kids', vrijdag 1 april om 20.35 uur bij VTM.