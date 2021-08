'Climate Change. Ade on the Frontline': Bangladesh en Bhutan

De natuur in de Bangladesh-delta is prachtig en weelderig, maar wordt ook bedreigd door het steeds extremere weer dat de klimaatverandering veroorzaakt. De cyclonen die vanuit de Indische Oceaan binnenrollen, zijn een gigantisch probleem voor zo'n laaggelegen land: een kwart van Bangladesh ligt slechts een paar meter boven de zeespiegel.

Maar Bangladesh is gezegend met een van de grootste verdedigingswerken van de natuur tegen de vloedgolven die door extreem weer worden veroorzaakt: mangrovewouden. Ade steunt de inspanningen van de regering om - tegen de stroom in - enorme nieuwe gebieden met mangroves te beplanten.

Een andere manier om de klimaatverandering het hoofd te bieden, ontdekt Ade in het Friendship Hospital. Het is niet op land gebouwd, het drijft. In een landschap dat voortdurend met het water meebeweegt, waar huizen en ziekenhuizen van de ene dag op de andere kunnen worden weggespoeld, is dit een manier om een gebouw permanent te maken wanneer het land dat allesbehalve is.

In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, wordt Ade geconfronteerd met een van de grootste gevolgen van de klimaatverandering voor ons allemaal, waar we ook wonen: de migratie. Naar verwachting zullen tientallen miljoenen mensen het deltagebied van Bangladesh verlaten, en velen komen naar Dhaka, met alle gevolgen van dien voor huisvesting, sanitaire voorzieningen en openbare diensten.

In het bergstaatje Bhutan ontdekt Ade hoe smeltende gletsjers in de Himalaya de hele wereld beïnvloeden. Hij ontmoet ook een yakherder en hoort van hem hoe moeilijk het leven hier wordt voor gewone mensen. De eerste minister van Bhutan vertelt Ade hoe onverdiend dat lot is voor Bhutan, want het land is niet alleen koolstofneutraal, het is zelfs koolstofnegatief: het haalt meer koolstofdioxide uit de atmosfeer dan het uitstoot.

Tot slot ontmoet Ade een man die 'Bhutan's Tree Warrior' wordt genoemd: hij heeft in zijn hele leven eigenhandig meer dan 100.000 bomen geplant. Het is een hoopvol voorbeeld van de dingen die we allemaal kunnen doen om de planeet te helpen beschermen.

'Climate Change. Ade on the Frontline', vrijdag 20 augustus om 20.30 uur op Canvas.