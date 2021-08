'Climate Change - met Ade Adepitan': Scandinavië

Ade begint aan de laatste etappe van zijn reis in het Noordpoolgebied: in Svalbard of Spitsbergen, halverwege tussen de top van het Europese vasteland en de Noordpool.

Het Noordpoolgebied is de snelst opwarmende plek op aarde, en de wintertemperaturen op Svalbard zijn in nauwelijks 50 jaar met een verbazingwekkende 6 graden Celsius gestegen.

Vervolgens reist Ade naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Deze stad heeft beloofd om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en de wereld te tonen hoe we als rijke westerlingen op een klimaatvriendelijke manier kunnen leven. Hoe gaan ze dat doen? Skiën in een elektriciteitscentrale, insecten eten en fietsen in de stad: stilaan krijgt Ade een van de manier waarop de stad zo groen kan zijn. Maar hij realiseert zich ook dat Kopenhagens idee van koolstofneutraliteit lang niet genoeg zal zijn om al onze klimaatproblemen te verhelpen

Dat is genoeg om de jongere generatie doodsbang te maken voor de toekomst. In Stockholm ontmoet Ade de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg en ontdekt hij hoe jongeren vastbesloten zijn om de dingen te veranderen. Want er zijn echt wel veel mogelijkheden om de planeet te redden. Ade vergezelt wetenschappers in een veenmoeras en ontdekt hoe waardevol deze modderachtige substantie is in onze strijd tegen klimaatverandering. Hoewel veen slechts een fractie van het aardoppervlak beslaat, slaan veenmoerassen meer koolstof op dan alle bossen ter wereld samen. Het probleem is dat zodra je deze venen drooglegt - om het veen te gebruiken als brandstof (turf) of meststof - je die koolstof weer vrijgeeft. Dat kan schadelijker zijn voor het klimaat dan het verbranden van het Amazonewoud. Gedraineerde veengebieden zijn momenteel verantwoordelijk voor 25% van de Zweedse uitstoot - evenveel als alle binnenlandse auto's van het land.

Ade's laatste stop is een woonhuis in de buitenwijken van Göteborg. Maar dit is een huis als geen ander. Het is geïnstalleerd met een waterstofbrandstofsysteem, wat betekent dat het de onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energie elimineert. Huizen als dit kunnen een grote rol spelen in een koolstofvrije toekomst.

'Climate Change. Ade on the Frontline', vrijdag 27 augustus om 20.30 uur op Canvas en VRT NU.