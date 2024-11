Christoff De Bolle onderhandelt met ex-'Big Brother'-kandidaat Ias: 'Ik ben de slechtste onderhandelaar ever!'

Een antieke Louis Vitton koffer uit 1902, daar draait het om in de nieuwe aflevering van 'Stukken Van Mensen'. De 23-jarige ex Big Brother-kandidaat Ias Nauwelaerts heeft de opdracht gekregen van zijn vader om de koffer voor een goede prijs te komen verkopen.

Hoewel de gebruikssporen duidelijk zichtbaar zijn op de decoratieve koffer, zijn de vier dealers geïnteresseerd. Maar wat ze op dat moment nog niet weten, is dat er een geheime koper op de loer ligt.

'Ik ben de slechtste onderhandelaar ever', opent Christoff zijn intrede in 'Stukken Van Mensen'. 'Ik heb ooit als kind een trauma opgelopen bij het afbieden. Sindsdien zou ik liever vijf euro meer geven om snel weer buiten te zijn.' Ias is alvast onder de indruk als hij de charmezanger én superfan van Louis Vitton ziet zitten in de kamer. Van zijn openingsbod wordt Ias dan weer minder enthousiast: '€3.500 à €4.000 is echt wel te weinig. Ik zou er zeker rond de €6.000 voor willen krijgen.' Of Christoff de koffer zal kunnen afsnoepen van de dealers, zal nog moeten blijken.

'Stukken Van Mensen', zaterdag 30 november om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.