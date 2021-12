Chris Van Tongelen keert in 'Wat een Jaar!' terug naar 1992

Op vrijdag 17 december gaan de kijkers in 'Wat een Jaar!' mee met host Koen Wauters en teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas van Geel naar het jaar 1992.

Samen met acteur Sven De Ridder en Romeo Chris Van Tongelen blikken ze terug op het jaar waarin prins Filip met Dirk Frimout in de ruimte belde, de grootste aardbeving ooit werd gemeten in België en Disneyland Parijs feestelijk de deuren opende. Jonas verschijnt ten tonele als ‘The Fresh Prince of Bel Air’ terwijl Koen zijn jongere zelf bovenhaalt. Nathalie is omgetoverd tot een oogverblindende Sharon Stone in ‘Basic Instinct’, bekend van de wereldberoemde verhoorscène.

Chris Van Tongelen vertelt over het jaar 1992 waarin hij een reisbureau uitbaatte, zijn ouders hielp in hun horecazaak en met zijn band ‘Roestvrij’ naar de preselecties van Eurosong ging. 'Ik had geen artistieke familie, maar ik zat wel in een plaatselijke toneelgroep waardoor ik af en toe een kleine rol had, bijvoorbeeld in Lili & Marleen. Zo ben ik beland in de showbizzwereld', vertelt hij.

