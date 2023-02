Check de MTV highlights van maart

In maart pakt MTV uit met 5 premières: 'World Stage: Gorillaz', het intieme optreden in de klassieke Tonhalle in Düsseldorf, het zesde seizoen van 'Jersey Shore Family Vacation', 'Teen Mom Family Reunion', 'Ridiculousness' en het zesde seizoen van 'Ex on the Beach Couples'.

Daarnaast mag je ok nieuwe afleveringen verwachten van 'Deliciousness', 'MTV Cribs', 'The Challenge: Ride Or Dies' en 'Siesta Key: Miami Moves'.

'World Stage: Gorillaz'

'World Stage' presenteert Gorillaz vanuit de Tonhalle in Düsseldorf, Duitsland. De band trad op in deze unieke en klassieke zaal voor een intiem publiek, met een set die nummers bevatte van hun nieuwe album Cracker Island samen met klassieke hits als Clint Eastwood en Feel Good. – vanaf vijdag 3 maart om 20u.

'Jersey Shore Family Vacation' (S6)

De gekende bende begint met een reis naar Las Vegas. Na enkele stevige feestjes in Sin City, keren ze terug naar de oostkust waar ze zich klaar maken voor een verlengd zomerverblijf aan de kust en herbeleven ze hun gloriedagen samen. – vanaf maandag 6 maart om 22u.

'Teen Mom Family Reunion' (S2)

Welke moeder heeft geen pauze nodig? Daarom komen de leden van de Teen Mom franchise samen voor een tropische vakantie. Maar het is niet altijd vakantie als de moeders kwesties als relatie, vriendschap en ouderschap bespreken. – vanaf dinsdag 21 maart om 22u.

MTV premières

'Ridiculousness' (S28)

Rob Dyrdek presenteert een internet videoclip show met beroemde gasten en co-hosts Sterling 'Steelo' Brim en Chanel West Coast (Fantasy Factory’s rappende receptioniste). – vanaf maandag 27 maart om 21.00 uur.

'Ex on the Beach: Couples' (S6)

Zes stellen krijgen te maken met de slepende kwestie hoe ze met hun exen moeten omgaan en beslissen uiteindelijk of ze nog lang en gelukkig zullen leven — of nooit meer gelukkig zullen leven – in hun toekomst. – vanaf donderdag 30 maart om 22.00 uur.

Nieuwe afleveringen

'Deliciousness'

Van comfort food hunkeringen, tot mislukkingen van amateur koks, ze serveren de grappigste videos om de foodie in ons allemaal tevreden te stellen. – iedere maandag t/m vrijdag vanaf 21.00 uur.

'MTV Cribs'

'MTV Cribs' geeft kijkers een kijkje in de luxieuse huizen, levensstijlen en rituelen van hun favoriete sterren in een gloednieuw seizoen. – iedere vrijdag om 22.00 uur.

'The Challenge: Ride Or Dies'

Bekenden en onbekende figuren gaan fysieke en mentale uitdagingen aan om te strijden om een grote geldprijs in deze reality-tv serie. – iedere woensdag om 22.00 uur.

'Siesta Key: Miami Moves'

Een groep jongvolwassenen wordt gevolgd, terwijl ze de zomer samen doorbrengen in het prachtige Siesta Key in Florida. Hier krijgen ze te kampen met problemen in de liefde en drama. Hiernaast moeten ze te zien accepteren dat ze volwassenen moeten gaan worden, en gaan ze nadenken over wie ze zijn en vooral wat ze willen zijn. – iedere zaterdag om 21.00 uur.