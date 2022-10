'Château Planckaert' is terug!

Vanaf zondag 30 oktober is de geliefde familie Planckaert terug op Eén. De familie neemt de kijkers in nieuwe afleveringen van 'Château Planckaert' opnieuw mee naar Frankrijk, want ze heeft grootse plannen voor de toekomst.

De sluiting van de Ardense chambres d’hôtes betekent het einde van een belangrijk hoofdstuk, maar is meteen de spannende start van de horeca-activiteiten in Frankrijk: de eerste Planckaert-glamping wordt geboren.

Ondertussen zijn de werken aan het kasteel goed opgeschoten. En is er ook belangrijk nieuws op persoonlijk vlak in de familie. Junior heeft afgelopen voorjaar de liefde gevonden bij Pauline. Zij wordt helemaal ondergedompeld in het familiegebeuren. Eddy focust zich op zijn gezondheid na een verrassende medische check-up. En uiteraard is het leven van de familie ingrijpend veranderd het afgelopen jaar: het verlies van mémé Clara zorgt ervoor dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Het intieme afscheid was liefdevol, maar het gemis is groot. 30 oktober - De nieuwe toren van het kasteel wordt plechtig ingehuldigd

En de familie heeft een feestelijke gebeurtenis voor de boeg: de inhuldiging van de kasteeltoren. 'Château Planckaert' is een programma van Vincent TV voor Eén. 'Château Planckaert', vanaf 30 oktober elke zondag om 20.00 uur op Eén en via VRT MAX.