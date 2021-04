Charlotte Timmers haalt haar beste Chinees boven in 'Popquiz'

Op donderdag 15 april om 20.40 uur stelt presentator Matthijs van Nieuwkerk twee nieuwe bekende Vlamingen en twee duo's voor die in 'Popquiz' het beste van zichzelf geven.

De deelnemende duo's worden versterkt door Charlotte Timmers, actrice in onder andere 'Studio Tarara', 'De Bende van Jan de Lichte' en 'De Zonen van Van As'. Maar wat slechts weinig mensen weten: in de clip van Constant Now van Deus spreekt ze een paar zinnen Chinees. Handig om op café indruk te maken, zo blijkt. Otto-Jan Ham, quizmaster, radio- en tv- presentator en sinds kort documentairemaker is de tweede bekende Vlaming.

Kandidaten Evy (28, Oostende) en Joke (26, Jabbeke) zijn twee West-Vlaamse zussen met een verschillende muzieksmaak: Evy gaat graag naar Rock Werchter, Pukkelpop en Grospop, Joke is meer fan van Tomorrowland. Zij nemen het op tegen Finn (24, Rotselaar) en Robin (28, Leuven), een pril koppel en beiden liefhebbers van het Eurovisiesongfestival.

Volgens Finn is Düm Tek Tek van Hadise het beste Eurosongnummer ooit, en hij is ook enorme fan van nightcore compilaties. Hierbij wordt een track bewerkt waarbij de toonhoogte en het tempo van het originele nummer verhoogd worden. Matthijs zou hier na een kwartiertje knettergek van worden en Finn bekent dat een vriendin vindt 'dat je enkel naar die muziek kan luisteren als… maar dat kan ik misschien best niet zeggen op tv.' 'Oh, jawel, in dit programma wel!', moedigt Matthijs hem aan. 'Wel, zij zegt dat je die muziek enkel kunt beluisteren if you get fucked in the ass'. Consternatie alom. Matthijs: 'Nu ben ik écht nieuwsgierig. Ik werk nog maar kort in Vlaanderen en ik heb geen idee of dit geknipt gaat worden. Ik hoop van niet eigenlijk.'

Muzikale acrobaten Senne Guns en Laurens 'Lokko' Billiet verzorgen opnieuw live de generiek en alle jingles, en spelen op hilarische manier twee videoclips na.

De afleveringen van 'Popquiz' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

