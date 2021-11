Cartoon Network en Boomerang sluiten 2021 feestelijk af!

Welkom in Jellystone, een stadje met karakter. Jellystone is een moderne stad met een ouderwetse charme. De bewoners lopen rond en hebben het met elkaar over hun dagelijkse beslommeringen.

Er zijn er die in het café hangen, die gezellig in hun huis blijven en andere bewoners vliegen gewoon over je hoofd.

Kijk vanaf 13 december naar de gloednieuwe show Jellystone, elke dag om 15.20 uur, alleen bij Cartoon Network!

Nieuwe afleveringen van 'Monster Beach'!

Vanaf 6 december, elke weekdag om 17.05 uur

Strand? Check! Zee? Check! Zon? Check! Monsters? Niet meteen wat je op een zomerse strandvakantie verwacht, maar op 'Monster Beach' is dat doodgewoon. Surfen met trollen of zonnebaden met zombies, het kan allemaal in deze splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network!

Broer en zus Dean en Jan verhuizen samen naar Iki-Iki eiland om er bij hun surfende oom Woody te wonen. Daar ontdekken ze dat de paradijselijke stranden van het eiland bevolkt worden door tal van gekke, vriendelijke en ronduit bizarre monsters, die er de surflevensstijl ten volle omarmen!

'Monster Beach' is een splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network voor kinderen die houden van surfen, de zomer én monsters!

Winterpret met Scooby-Doo!

Vanaf maandag 27 december, elke dag om 11.30 uur

Last van de kou in december? Warm je op in de Cartoon Network bioscoop, met vier geweldige avonturen van Scooby-Doo en zijn vrienden!

27 december: Scooby-Doo! Shaggy's Showdown

28 december: Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery

29 december: Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur

30 december: Scooby-Doo! Wrestlemania Mystery

Een nieuw kameraadje om mee te spelen: 'Molmans'!

Vanaf 13 december, elke dag om 15.00 uur

Molmans is een charmante, optimistische jonge mol. De serie volgt de dagelijkse tegenslagen van Molmans, terwijl hij door de tunnels van zijn ondergrondse rijk reist en onderweg in veel problemen terechtkomt. Gelukkig zijn het leuke problemen!

Reis mee met Molmans onder de grond, vanaf 13 december om 15.00 uur alleen bij Boomerang!

Het beste van de Looney Tunes!

Vrijdag 3 december om 13.00 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de gloednieuwe special 'Bugs Bunny’s 24-Carrot Feestdagen'-special. De Looney Tunes reizen hierin af naar de Noordpool om Kerstmis te redden.

Kijk met de hele familie naar het nieuwe avontuur van Looney Tunes Cartoons! Op vrijdag 3 december om 13.00 uur, alleen bij Boomerang!