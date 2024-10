Cartoon Network doet je bibberen en beven in oktober

Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2024

Pak je wc-papierzwaard en volg de beste vrienden Craig, JP en Kelsey terwijl ze de kreek in hun buurt verkennen - een grenzeloze kinderwereld vol kleurrijke personages die voor nieuwe fantasierijke avonturen zorgt.

Bekijk het nieuwe seizoen vanaf 12 oktober, elk weekend om 11.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Teen Titans Go!'

Zaterdag 26 oktober om 11.25 uur

Robin, Cyborg, Starfire, Raven en Beast Boy ontmoeten op een Halloween-festival de beroemde Haunted Tank en zijn spookachtige bewoner, generaal Tucker.

Bekijk de lancering van de gloednieuwe Halloween-aflevering van 'Teen Titans Go! - Haunted Tank, zaterdag 26 oktober om 11.25 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Halloween

Vanaf maandag 21 oktober om 18.40 uur

Vier deze griezelige Halloweenspecial met angstaanjagend grappige afleveringen van de beste shows en hilarische films.

Griezel mee op Cartoon Network en HBO Max en bekijk de leukste episodes en films elke weekdag om 18.40 en elk weekend om 9.40 uur.

'Vang het Konijn!'

Zaterdag 5 oktober om 9.35 uur

Niets of niemand kan Bugs Bunny vangen. Of toch wel? Ga met ons op avontuur en ontdek wie echt de snelste is! Dit alles vergezeld door afleveringen van 'Tiny Toons Looniversity' en 'Looney Tunes Cartoons'.

Zet je schrap en help ons om Bugs Bunny te vangen, zaterdag 5 oktober op Cartoon Network en HBO Max!