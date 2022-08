Camille, De Kreuners en Keen'V zorgden voor feest bij 'Zomerhit'

Op Eén kon je zaterdag genieten van de vierde 'Zomerhit'-show. Presentatoren Siska Schoeters en Niels Destadsbader ontvingen in Bredene weer een reeks topartiesten van bij ons én uit het buitenland.

Dit jaar slaan Eén en Radio2 de handen in elkaar waardoor 'Zomerhit' grootser is dan ooit. Dat wordt duidelijk gesmaakt door het publiek én de artiesten. Iedereen is het erover eens: geen zomer zonder 'Zomerhit'.

De finale komt in zicht

Alsof er nog niet voldoende positieve spanning in de lucht hing, zorgden Olivia & Paul Sinha voor een extra lading Elektriciteit. Olivia blijkt trouwens de populairste voornaam te zijn voor pasgeboren meisjes in Vlaanderen. Daarom kozen Cleymans & Van Geel die als titel voor hun zomersingle. Al is de Olivia van Jelle en Jonas wel allesbehalve een heilig boontje. Over de liefde kun je nooit genoeg weten, vindt Milow. De zanger zorgde dus voor wat extra liefdeslessen met How love works. En bij muziekshows aan zee hoort altijd een beetje nostalgie. Willy Sommers blikte met zijn nummer Poster boy terug op de tijd waarin hij in menig slaapkamer aan de muur hing.

De polonaise en volop nostalgie

Christoff opende deze aflevering van 'Zomerhit' met Sweet Caroline. Het Duinenplein in Bredene stond meteen in vuur en vlam. Loredana zorgde voor een bijzonder moment toen ze een eigen versie van Marina bracht, de wereldhit van Rocco Granata. Loredana bracht Rocco trouwens een bezoek, samen met Siska. Speciaal voor hen haalde hij na vijf jaar nog eens zijn accordeon boven. De Belgisch-Italiaanse muzikant wordt op 16 augustus 84 jaar. Zijn Marina is ondertussen al 63 jaar, er werden wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren van verkocht. Even legendarisch in Vlaanderen zijn De Kreuners. In 1990 scoorde de groep met Ik wil je hun grootste hit, het publiek in Bredene zong luid mee. En ook de mannen van K.I.A., voluit Krapoel In Axe, namen ons mee terug in de tijd. De hiphopgroep maakt al 25 jaar elke Zaterdag onveilig en dat deden ze vanavond ook.

Jong en internationaal talent

'Zomerhit' zorgde voor een bijzonder moment door Pauline van Regi’s Academy en Francisco Schuster uit #LikeMe een duet te laten zingen. De twee brachten een aanstekelijke versie van Hoe het danst. Siska zorgde trouwens voor een bijzondere teambuilding tussen de twee artiesten, die elkaar nog niet zo goed kenden: surfen in de Noordzee. Een feestje is deze zomer niet compleet zonder Camille. Haar nieuwste single Geen tranen meer over kwam net te laat uit voor een 'Zomerhit'-nominatie, maar Vlaanderens hotste popfenomeen werd wel met open armen ontvangen op het podium in Bredene. Bovendien liet Niels Camille ook een ritje maken in de ijskar, met bijhorende crème-kar-aoke. En als buitenlandse gast verwelkomden Siska en Niels Keen’V. De Fransman scoort in zijn thuisland dé hit van deze zomer en liet die nu overwaaien naar België. Hij bracht het publiek helemaal in zomerse sferen met Outété.

'Zomerhit' en 'Radio2 Aan zee' verhuizen naar Blankenberge

Voor de laatste twee weken is 'Zomerhit' te gast in Blankenberge. Vanaf maandag 8 augustus tot en met zaterdag 20 augustus ben je welkom aan de jachthaven, op de kruising van de Havenstraat met de Franchommelaan. Wie Blankenberge een beetje kent: dat is in de buurt van de paravang, het sierlijke bouwwerk uit de belle-époqueperiode dat dient als windscherm.

Radio2 zendt er elke dag uit van 10.00 tot 20.00 uur. In 'Radio2 Aan zee' krijg je de beste tips voor een fijne vakantie, elke weekdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tussen 13.00 en 16.00 uur komt er telkens een andere artiest langs die genomineerd is voor' Zomerhit'. En rond 15.30 uur en 19.30 uur kun je genieten van optredens in een intieme setting.

Op donderdag 11 augustus neemt Eén de vijfde televisieshow op en op zaterdagavond 20 augustus is het de grote finale. Dan kennen we de winnaar van 'Zomerhit 2022'.

Knallende line-up van show 5 op donderdag 11 augustus

Deze laatste vier genomineerden stellen hun nummer voor en hopen op een plaats in de finale:

Emiline – Brain

Jaap Reesema en Lea Rue – Code rood

Maksim – Zonder mij

Niels Destadsbader – Ik neem er een

Stemmen kan via de VRT NU-app.

En er is nog veel meer goeie muziek:

#LikeMe kan niet ontbreken op 'Zomerhit'. Wat begon als een televisieprogramma groeide uit tot een razend populaire muzieksensatie. Heel wat acteurs/zangers hebben ondertussen een succesvolle solocarrière, maar ook als ze samen op het podium staan is het altijd feest. De groep brengt een medley van enkele populaire covers.

Bart Peeters en Metejoor gaan in duet en zingen samen Barts nummer Konijneneten. Voor Metejoor is dit een bijzonder moment, want hij is een grote fan van Bart. Maar dat geldt ook in de andere richting: Bart is vol lof over Metejoor.

Soulsister neemt ons mee naar 1994. Toen scoorden Jan Leyers en Paul Michiels met Tell Me What It Takes. De groep weet maar al te goed wat er nodig is om het te maken in de muziekwereld: goeie liedjes, goeie muzikanten en goeie zangers. Soulsister heeft het allemaal.

En X-Session katapulteert ons met On and on terug naar 1999. Heerlijke, nostalgische feestmuziek die nog altijd elke dansvloer doet ontploffen.

Siska en Niels ontvangen in de vijfde 'Zomerhit'-show ook extra veel internationale gasten:

Van bij onze noorderburen komt Flemming. De jongeman zingt niet alleen, hij schrijft zijn nummers ook zelf. Flemming kiest resoluut voor het Nederlands en brengt een medley van Amsterdam en Automatisch.

Ella Eyre ken je misschien van Waiting All Night met Rudimental. De Britse scoort momenteel in de hitlijsten met Deep Down. Het zomerse dansnummer is gebaseerd op The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) van The Bucketheads, uit 1995. Verder zul je de pianomelodie van Crystal Waters’ Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da), uit 1991, herkennen.

En ten slotte laat Sam Ryder zijn indrukwekkende stem ook tijdens 'Zomerhit' naar indrukwekkende hoogtes klimmen. Op het Eurovisiesongfestival in mei bezorgde de zanger het Verenigd Koninkrijk een tweede plaats. Zo werd hij van een TikTok-sensatie een internationale ster. Op 11 augustus staat Space Man in Blankenberge. En er is zelfs één gelukkige fan die via een TikTok-wedstrijd van Eén Sam Ryder recht in de ogen zal mogen kijken.

Opname Zomerhit show 5 | donderdag 11 augustus om 20.30 uur | Blankenberge.