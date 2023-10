Burenruzie dreigt volledig uit de hand te lopen in 'Niveau 4 Brussel Zuid'

Inspecteurs Marnix en Didier krijgen een dringende oproep binnen voor een burenruzie die volledig dreigt te escaleren. Er is zelfs sprake van een vuurwapen.

De ruzie sleept al enkele jaren aan en heeft nu haar kookpunt bereikt, omdat de buur een paar dorre herfstbladeren over de haag zou hebben gegooid. Inspecteurs Marnix en Didier proberen de gemoederen te bedaren, maar de buren blijven elkaar bestoken met verwijten.

Hoofdinspecteur Yoda kamt de buurt uit op zoek naar een chauffeur die een ongeval met vluchtmisdrijf heeft gepleegd. De man heeft met een rode deelauto een fietser aangereden en is niet gestopt. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.

Een kind heeft de hulpdiensten gebeld, omdat het zich thuis in gevaar voelt. Eens ter plaatse treffen de agenten de moeder aan die helemaal onder het bloed zit. Er worden extra ploegen opgeroepen en ook Inspecteurs Daan en Soledad snellen ter plaatse. De dader is nergens meer te bespeuren en door de harde klap op haar hoofd ze zich niet meer herinneren wie haar zo heeft toegetakeld.

'Niveau 4', dinsdag 3 oktober om 21.00 uur op Play4 en op GoPlay.