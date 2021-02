'Buren': week 8 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 8173

Leo zit in zak en as na zijn flater met Carmen. Paul wil hem uit de nood helpen, op voorwaarde dat hij het voor het zeggen krijgt in zijn bar. In een nieuwe poging om Roxy en Harlow te verzoenen, laat Terese hen samen haar trouwjurk ophalen. Dat blijkt uiteraard al snel een vergissing te zijn geweest. En net wanneer de situatie helemaal uit de loopt, staat de grootmoeder van Harlow voor de deur.

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 8174

Gail haalt Roxy en Harlow uit elkaars haren en laat zich onmiddellijk gelden. Paul is blij dat ze contact zoekt met haar kleindochter, maar Terese maakt zich zorgen over Gails motieven. En ze krijgt al snel gelijk. Sheila probeert de draad van haar leven weer op te pikken, maar na een zoveelste tegenslag gaat ze er helemaal onderdoor. De spanningen tussen Shane en Yashvi lopen hoog op.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 8175

Gail onthult waarom ze niet wil dat Harlow bij Paul en Terese gaat wonen: ze verwijt Paul het verlies van haar twee zonen en wil niet dat hetzelfde gebeurt met haar kleindochter. Kan Harlow haar op andere gedachten brengen? Yashvi dreigt ermee uit huis te gaan en in een wanhopige poging om dat te verhinderen, doet Dipi een belofte waar Shane het niet mee eens is. Sheila is niet naar huis gekomen en dat zorgt voor heel wat bezorgdheid, behalve bij Gary.

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 8176

Sheila's auto wordt leeg teruggevonden in een verlaten gebied. Dat doet bij de buren de alarmbellen rinkelen en de zoektocht wordt uitgebreid. Gary voelt zich schuldig. Heeft zijn gedrag haar tot een wanhoopsdaad gedreven? Finn krijgt goed nieuws en wil dat vieren met Bea, maar ze worden meegesleurd op een brunch met Elly en een overenthousiaste Chloe. Kan Elly haar wat intomen?

Vrijdag 26 februari 2021 - aflevering 8177

Chloe voelt dat haar relatie met Elly gedoemd is om te mislukken en neemt een hartverscheurende beslissing. Betekent dit dat er dan toch nog hoop is voor haar en Pierce? Elly maakt zich zorgen over Bea: heeft Finn haar rond zijn vinger gewonden? Roxy zet de Back Lane Bar op stelten tijdens Marks verjaardagsfeestje. Mark lijkt genoeg te hebben van haar gedrag en gaat slapen. Maar is dat wel zo?

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

