'Buren': week 53 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 28 december 2020 - aflevering 8136

Terese slaagt er maar niet in om door te dringen tot Roxy en probeert zich dan maar te focussen op een belangrijk zakendiner. Maar ook dat dreigt door de losbandige Roxy op de helling te worden gezet... Ned wil het rustig aan doen met Yashvi, maar daar heeft zij geen oren naar. Ze praat haar mond voorbij bij Bea, die ook niet bepaald opgezet is met hoe snel Ned over haar heen lijkt te zijn.

Dinsdag 29 december 2020 - aflevering 8137

Chloe doet haar uiterste best om Ebony en haar zus Crystal te helpen, maar brengt zichzelf zo in een lastig parket. Amy voelt zich schuldig over haar gevoelens voor Kyle en neemt een impulsieve beslissing. Maar zal Gary daar wel enthousiast over zijn? Paul en Terese proberen de brokken te lijmen na de gênante stunt van Roxy, en ook Aaron en David zijn niet te spreken over hun nieuwe huisgenote.

Woensdag 30 december 2020 - aflevering 8138

Wanneer Pierce haar op heterdaad betrapt in zijn huis, moet Chloe een hartverscheurende keuze maken: hem vertellen dat zijn verloofde hem voor de gek houdt, of de schuld op zich nemen. Gary deelt zijn twijfels over Amy's plotse kinderwens met Sheila, die voelt dat de spanningen tussen Kyle, Gary en Amy hun tol beginnen te eisen. Ze besluit daar iets aan te doen en slaat daarvoor de handen in elkaar met een onverwachte vennoot...

Donderdag 31 december 2020 - aflevering 8139

Andrea slaagt er opnieuw in om Toadie om de tuin te leiden en zo de nacht bij hem door te brengen. Susan maakt zich zorgen over Andrea's invloed op Toadie, maar Finn wijst haar op de gelijkenissen met hun eigen situatie en de onterechte vooroordelen van de buren. Sheila voelt zich al snel schuldig over haar plan om Gary en Amy uit elkaar te halen, maar Paul is in zijn nopjes met de resultaten en is niet van plan om ermee op te houden.

Vrijdag 1 januari 2021 - aflevering 8140

Andrea's plannen met Toadie worden opnieuw gedwarsboomd door de bemoeienissen van Heather en ze ziet zich genoodzaakt om naar Byron Bay te trekken om haar moeder tot de orde te roepen. Maar daar wacht haar een enorme verrassing. Ned schrikt van hoe serieus Yashvi hun prille relatie neemt en probeert haar wat in te tomen. Ondertussen doet Finn verwoede pogingen om Bea duidelijk te maken dat hij gevoelens heeft voor haar, maar ze is zich van niks bewust.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

