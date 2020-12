'Buren': week 51 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op Eén. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 14 december 2020 - aflevering 8132

Chloe komt eindelijk te weten wat Ebony in haar schild voert en vraagt zich af of ze Pierce op de hoogte moet brengen of niet. Gary voelt zich bedreigd door Kyle en voelt zich nutteloos op de werf. Hij wil zichzelf bewijzen, maar dat heeft desastreuze gevolgen. Liz brengt een blitzbezoek aan Erinsborough en dat is niet naar de zin van Elly en Bea. Ze moeit zich onmiddellijk weer met hun levens, maar misschien bedoelt ze het deze keer wel echt goed?

Dinsdag 15 december 2020 - aflevering 8133

Gary voelt zich schuldig over het incident met zijn zoon en wil zich bij hem excuseren, maar vangt bot. Amy beseft dat ze gevoelens begint te krijgen voor Kyle en dat is ook Paul niet ontgaan. Kyle is al het drama met Gary en Amy beu en neemt een radicale beslissing. Toadie laat Andrea steeds meer toe in zijn leven en dat is niet naar de zin van Dipi, die nog steeds op zoek is naar Karen. Wanneer Andrea dat te weten komt, besluit ze Dipi's zoektocht te dwarsbomen.

Woensdag 16 december 2020 - aflevering 8134

Toadie is razend op Dipi en eist dat ze haar zoektocht stopzet. En dat ziet Andrea uiteraard graag gebeuren. Maar ondertussen moet ze alweer een nieuw brandje proberen te blussen, want ook Heather voert iets in haar schild. Ned ziet met lede ogen aan hoe Finn en Bea steeds meer naar elkaar toegroeien. De aandacht die hij krijgt van Yashvi is dan ook een welgekomen afleiding.

Donderdag 17 december 2020 - aflevering 8135

Andrea zet haar moeder op haar plaats en verbiedt haar om zich nog langer te moeien, maar dat is buiten Heather gerekend. Ondertussen voelt Toadie steeds meer sympathie voor Andrea en nodigt haar uit bij hem thuis, maar Willow blijft haar gedrag verdacht vinden. Leo raadt Ned aan om Bea uit zijn hoofd te zetten en meer met Yashvi op te trekken. En dat advies neemt hij ter harte...

Vrijdag 18 december 2020 - geen uitzending

'Beste Buren voor de Warmste Week'

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

