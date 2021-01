'Buren': week 5 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 1 februari 2021 - aflevering 8161

Elly's eerste werkdag loopt niet van een leien dakje en de goedbedoelde poging van Chloe om voor haar op te komen valt niet in goede aarde. Heeft Chloe haar kansen bij Elly definitief verkeken? Gary zet zichzelf voor schut op de opening van The 82. Sheila heeft iets te verbergen en dat is ook Harlow niet ontgaan. Zal Roxy Gary laten opdraaien voor de aanval op Paul, of worden de schuldgevoelens haar te veel?

Dinsdag 2 februari 2021 - aflevering 8162

Roxy weet wie er echt achter de aanval op Paul zat, maar zal ze haar verklaring intrekken en de politie de waarheid vertellen? De situatie tussen Kyle en Amy wordt steeds ingewikkelder, zeker nu blijkt dat Gary onschuldig is en hij hen dankbaar is voor hun onvoorwaardelijke steun. Kyle krijgt een realitycheck van Pierce en neemt een hartverscheurende beslissing.

Woensdag 3 februari 2021 - aflevering 8163

Amy staat versteld van de bekentenis van Kyle en begint zich af te vragen of ze haar relatie met Gary wel echt wil beëindigen. Haar beslissing kwetst Kyle, maar hij beseft dat hij oogst wat hij gezaaid heeft. Elly gaat de confrontatie aan met enkele boze ouders, maar dat loopt niet zoals ze had gehoopt. Toadie en Dee genieten van hun tijd samen. Slaat de vonk weer over?

Donderdag 4 februari 2021 - geen uitzending

Vrijdag 5 februari 2021 - aflevering 8164

Het romantische moment met Dee brengt heel wat naar boven bij Toadie. De emoties worden hem te veel en hij laat Dee verbouwereerd achter. Eindigt hun tragische liefdesverhaal hier definitief? Ook Bea en Finn worstelen met hun verleden, maar daar heeft Yashvi een wel heel pikante oplossing voor. Chloe en Elly groeien opnieuw naar elkaar toe en dat is ook Pierce niet ontgaan. Zijn Chloe's gevoelens voor Elly weer aan het aanwakkeren?

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

