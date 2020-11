'Buren': week 49 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 30 november 2020 - aflevering 8122

Andrea en Toadie gaan samen op zoek naar Ian, in de hoop dat hij hen duidelijkheid kan verschaffen over Karen en Dee. De vraag is of Ian wel te vertrouwen is. Amy heeft geen goed oog in de samenwerking tussen Kyle en Gary, en ze krijgt al snel gelijk. Maar het blijkt dat Amy zelf de oorzaak van hun competitiviteit is.

Dinsdag 1 december 2020 - aflevering 8123

Toadie weet geen blijf met zichzelf nu hij weet dat Dee nog in leven kan zijn en twijfelt of hij zijn zoektocht naar haar moet verderzetten. Het charmeoffensief van Andrea lijkt vruchten af te werpen, maar niet iedereen is overtuigd van haar goede bedoelingen. Het is tijd voor Vance om afscheid te nemen van Terese, en Chloe heeft nog steeds haar twijfels bij de bedoelingen van Ebony.

Woensdag 2 december 2020 - aflevering 8124

Vance zijn plan lijkt volledig in duigen te vallen en de politie zit hem op de hielen. Paul begint zich vragen te stellen, aangezien Terese bij Vance was toen hij gearresteerd werd. Het is tijd voor Terese om alles op te biechten. Bea's zangtalent gaat niet onopgemerkt voorbij. Finn probeert haar te overtuigen om een single op te nemen en blijkbaar is hij niet de enige die dat een goed idee vindt.

Donderdag 3 december 2020 - aflevering 8125

Paul voelt zich bedrogen en hij wil weten of Terese nog gevoelens heeft voor Vance. Roxy geeft haar tante de schuld voor haar gebroken hart. Ebony wordt intussen alsmaar jaloerser op Chloe en maakt haar duidelijk dat ze niks moet proberen: Pierce is van haar! Yashvi komt naar Bea's opname om haar te steunen, maar ze is niet alleen...

Vrijdag 4 december 2020 - aflevering 8126

Andrea is maar wat blij als ze te horen krijgt dat Toadie niet van plan is om Dee op te sporen, en ze zet de volgende stap van haar plan in werking: hem manipuleren in de hoop dat hij haar in Erinsborough zal laten blijven. Maar dan daagt er een onverwacht bezoek op. Chloe is vastberaden om Ebony te ontmaskeren en lijkt daar ook in te slagen. Maar zal Ebony ook al haar kaarten op tafel gooien?

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

