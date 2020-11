'Buren': week 46 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 9 november 2020 - aflevering 8107

De situatie met Finn zorgt voor spanningen tussen Aaron en David. Aaron kan zich niet bedwingen en neemt een kijkje in Finns dossier. Wat hij ontdekt, kan desastreuze gevolgen hebben voor zowel Finn als Elly. De druk wordt Elly te veel en ze haalt uit naar Mark. Chloe loopt een oude vlam tegen het lijf en vraagt zich of hij speciaal voor haar terug naar Erinsborough is gekomen.

Dinsdag 10 november 2020 - aflevering 8108

David is woest op Aaron, en de kloof tussen de twee is dieper dan ooit. Finn beseft dat de kans groot is dat hij alsnog in de cel zal belanden, maar hij besluit zijn lot te aanvaarden en ondertussen de mensen rond hem zo veel mogelijk te helpen. En hij begint bij Elly, die verstrikt zit in haar web van leugens. Kan hij haar overtuigen om Mark eindelijk de waarheid te vertellen? Gary heeft grote plannen voor Amy's verjaardag, maar Kyle strooit roet in het eten.

Woensdag 11 november 2020 - aflevering 8109

Elly bekent Mark alle vreselijke dingen die ze heeft gedaan om te voorkomen dat hij te weten zou komen dat hij niet de vader is van haar baby, met als gevolg dat hij haar zonder pardon op straat zet. Ze zoekt steun bij haar familie, maar nu de Kennedy's weten dat Elly een deal heeft gesloten met Shaun om Finn bij hen te laten intrekken, is de kans klein dat ze die zal krijgen. Ondanks de tegenwerking van Kyle zet Gary door met zijn grootse plannen. Maar hoe zal Amy reageren?

Donderdag 12 november 2020 - aflevering 8110

In de nasleep van Gary's mislukte verrassing besluit Kyle zijn kans te wagen en hij verklaart Amy zijn liefde. Terese doet er alles aan om Vance te ontwijken, maar kan ze haar oude vlam weerstaan wanneer ze hem in het donker tegen het lijf loopt? Chloe voelt zich schuldig over de breuk tussen Mark en Elly en vindt steun bij Pierce. Maar wanneer ze achteraf niks meer van hem hoort, begint ze zich af te vragen of zijn motieven wel zo oprecht zijn als ze dacht.

Vrijdag 13 november 2020 - aflevering 8111

In een ultieme poging om Vance te doen vertrekken probeert Terese zijn relatie met Roxy onder druk te zetten. Leo komt erachter dat het racepaard van Vance gestolen is na een stukgelopen deal. Chloe voelt zich schuldig omdat ze Kyles gevoelens voor Amy niet voor zich gehouden heeft. In een poging om het goed te maken, helpt ze hem bij het opmaken van een offerte voor Karls tramrenovatieproject.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.