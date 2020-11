'Buren': week 45 (2020) - PREVIEW

De Ronde van Spanje wordt nog altijd gereden en toch staan er vijf afleveringen van 'Buren' geprogrammeerd. Kans is groot dat er wel eens een aflevering zal doorgeschoven worden. Toch geven we je graag een overzicht.

Maandag 2 november 2020 - aflevering 8102

Er heerst chaos in het gemeenschapscentrum, waar Toadie wanhopig op zoek is naar Nell. Bij de slachtoffers zijn ook enkele buren, onder wie Sheila en Bea. Er wordt meteen met een beschuldigende vinger gewezen naar Finn, maar Ned voelt zich verplicht om te vertellen wat er echt is gebeurd. Chloe ziet hoe Kyle hemel en aarde verzet om bij Amy te kunnen zijn en begint te vermoeden dat hij dan toch meer voor haar voelt dan hij laat uitschijnen.

Dinsdag 3 november 2020 - aflevering 8103

Ned moet de gevolgen dragen van zijn vendetta tegenover Finn. Terese heeft begrip voor zijn daden, maar Bea is razend en ze neemt een radicale beslissing. De buren beseffen dat ze Finn ten onrechte hebben veroordeeld, en dat is vooral voor Toadie een openbaring. Chloe confronteert Kyle met zijn gevoelens voor Amy. Hij probeert het weg te wuiven, maar Chloe is niet overtuigd en vraagt zich af of ze Gary hier niet van op de hoogte moet brengen.

Woensdag 4 november 2020 - aflevering 8104

Paul en Terese gooien allebei hun kaarten op tafel. Een relatiecrisis lijkt afgewend, tot Terese oog in oog komt te staan met een oude vlam. Leo en Roxy raken het maar niet eens over de aankleding van de bar die ze samen hebben gekocht en Leo beseft al snel dat hij beter niet met haar in zee was gegaan. Chloe voelt zich schuldig over het verklappen van Kyles geheim en probeert haar fout nog recht te zetten, maar het is te laat: Gary is al op oorlogspad...

Donderdag 5 november 2020 - aflevering 8105

Terese probeert zichzelf ervan te overtuigen dat ze zich heeft vergist en dat het niet haar jeugdliefde was die ze tegen het lijf is gelopen. Maar ze krijgt hem niet uit haar hoofd en laat zich meeslepen door haar nostalgische gevoelens. Ondertussen lijkt het Roxy een goed moment om Terese voor te stellen aan haar vriend. Toadie zet een belangrijke stap in zijn rouwproces en wordt daarbij gesteund door zijn vrienden en familie.

Vrijdag 6 november 2020 - aflevering 8106

Bea en Ned proberen hun breuk te verwerken. Nadat hij Harry herkend heeft, vraagt Finn zich af of zijn geheugen dan toch aan het herstellen is. Hij besluit Harry te gaan opzoeken in de gevangenis, maar onderschat de gevolgen daarvan. Mark wordt achterdochtig, zeker nu hij beseft dat Elly er ook iets mee te maken heeft. Terese wil niet dat Vance haar leven komt verstoren en neemt drastische maatregelen om van hem af te geraken.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 17.40 uur op Eén.