'Buren': week 38 (2020) - PREVIEW

De laatste week van de Ronde van Frankrijk wordt ingezet. Dat betekent dat ook nu weer onze Australische buren maar een paar keer op bezoek komen. Wij geven je graag een overzicht.

Maandag 14 september 2020 - aflevering 8082 (om 16.45 uur)

De hoorzitting van Finn zorgt overal voor spanningen. Imogen doet er alles aan om Finn uit de gevangenis te houden, maar daarmee is Ned het niet eens, en dat laat hij merken ook. Bea vindt dat het tijd is om Finn te confronteren met de gevolgen van zijn daden en gaat hem opzoeken in het ziekenhuis. Amy trekt in bij Gary, maar ze heeft hem nog altijd niet de waarheid vertelt over haar nachtje door met Kyle. Kyle confronteert haar hiermee en vraagt of er niet meer zit achter haar leugentje.

Woensdag 16 september 2020 - aflevering 8083 (om 17.40 uur)

Mark start een onderzoek op om te achterhalen wie achter het stuur zat van de auto die Imogen en Susan wilde aanrijden. Imogen heeft wel wat informatie die Mark zou kunnen helpen. Terese maakt zich intussen zorgen over haar dochter, maar die blijft bij haar standpunt en vindt dat iedereen het recht heeft op verdediging. Na de heldendaad van Finn moeten zijn tegenstanders hun standpunt misschien herzien. Karl en Bea weten niet goed wat ze nu van hem moeten denken.

