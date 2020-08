'Buren': week 36 (2020) - PREVIEW

De Ronde van Frankrijk is dan toch van start gegaan. En En zendt alle ritten live uit. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor je dagelijkse portie 'Buren'. De Australische soap is deze week maar twee keer te zien.

Maandag 31 augustus 2020 - aflevering 8078

Imogen is van streek door de bedreigingen en de vijandige houding van haar vrienden en vraagt zich af of ze wel nog langer Finns advocate moet blijven. Wanneer ze te weten komt wie haar heeft bedreigd, besluit ze dan ook gerechtelijke stappen te ondernemen. Dipi's tarotkaarten kunnen Elly niet geruststellen. Integendeel, ze voelt zich niet lekker en gaat naar de dokter. En die heeft een enorme verrassing voor haar in petto.

Donderdag 3 september 2020 - aflevering 8079

Leo spoort Elly aan om Mark eindelijk de volledige waarheid te vertellen, maar haar angst om hem te verliezen neemt opnieuw de bovenhand en ze besluit te zwijgen. Tot grote ergernis van Leo, die herinnerd wordt aan zijn moeilijke jeugd. Verklapt hij Elly's duistere geheim? Susan en Bea staan lijnrecht tegenover elkaar in Finns rechtszaak. Andrea weigert alle contact met Dipi en Shane. Betekent dit het einde van hun zoektocht naar de echte Dee?

'Buren', maandag 31 augustus (17.40 uur) en donderdag 3 september (17.35 uur) op Eén.

